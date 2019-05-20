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Константин Большаков
20 Мая, 2019 15:01
Европа призвала Зеленского начать переговоры с Россией
Марош Шефчович.
Источник: static01.nyt.com
Брюссель, 20 Мая - DIXINEWS.
В первый рабочий день на посту президента Зеленский окунулся с головой в политическую жизнь. Ему уже дают советы европейские политики.
Заместитель главы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович призвал нового президента Украины Владимира Зеленского подумать о проведении трёхсторонней встречи Украина – Россия – Евросоюз по поводу транзита газа после 2019 года. Об этом пишет «ТАСС».
Шефчович прибыл в Киев, где в понедельник, 20 мая, посетил инаугурацию Зеленского на должность главы государства. В ходе своего визита европейский политик также встречается с представителями команды Зеленского и премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.
Как уточняет агентство, Шефчович предлагает украинскому руководству рассмотреть возможность трёхсторонней встречи в кратчайшие сроки.
Напомним, такая встреча прошла в январе 2019 года, однако тогда стороны не пришли к соглашению. К переговорам было решено вернуться в мае после выборов президента Украины.
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