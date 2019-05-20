Европа призвала Зеленского начать переговоры с Россией

В первый рабочий день на посту президента Зеленский окунулся с головой в политическую жизнь. Ему уже дают советы европейские политики.

Заместитель главы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович призвал нового президента Украины Владимира Зеленского подумать о проведении трёхсторонней встречи Украина – Россия – Евросоюз по поводу транзита газа после 2019 года. Об этом пишет «ТАСС».

Шефчович прибыл в Киев, где в понедельник, 20 мая, посетил инаугурацию Зеленского на должность главы государства. В ходе своего визита европейский политик также встречается с представителями команды Зеленского и премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Как уточняет агентство, Шефчович предлагает украинскому руководству рассмотреть возможность трёхсторонней встречи в кратчайшие сроки.

Напомним, такая встреча прошла в январе 2019 года, однако тогда стороны не пришли к соглашению. К переговорам было решено вернуться в мае после выборов президента Украины.