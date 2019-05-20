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Константин Большаков
20 Мая, 2019 13:35
Путин решил проигнорировать инаугурацию Зеленского
Владимир Путин.
Источник: businessinsider.de
Москва, 20 Мая - DIXINEWS.
Российский лидер не стал поздравлять украинского коллегу со вступлением в должность. Поздравления прозвучат лишь тогда, когда улучшится ситуация на Донбассе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не будет поздравлять избранного украинского президента Владимира Зеленского со вступлением в должность. Как пишет «МК», такое заявление Песков сделал в беседе с журналистами.
Для поздравлений необходимы конкретные шаги Киева в деле урегулирования конфликта на Донбассе, считают в Кремле.
- Президент будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, - резюмировал представитель Кремля.
Напомним, инаугурация Владимира Зеленского состоялась в Киеве в понедельник, 20 мая.
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