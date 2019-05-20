Путин решил проигнорировать инаугурацию Зеленского

Российский лидер не стал поздравлять украинского коллегу со вступлением в должность. Поздравления прозвучат лишь тогда, когда улучшится ситуация на Донбассе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не будет поздравлять избранного украинского президента Владимира Зеленского со вступлением в должность. Как пишет «МК», такое заявление Песков сделал в беседе с журналистами.

Для поздравлений необходимы конкретные шаги Киева в деле урегулирования конфликта на Донбассе, считают в Кремле.

- Президент будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, - резюмировал представитель Кремля.

Напомним, инаугурация Владимира Зеленского состоялась в Киеве в понедельник, 20 мая.