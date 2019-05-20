Ляшко нахамил Зеленскому прямо во время инаугурации

Радикалу не понравилось, что новый президент начал говорить на русском языке. Зеленский достойно ответил оппоненту.

В ходе церемонии инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, которая прошла в Киеве в понедельник, 20 мая, лидер Радикальной партии Олег Ляшко вступил в перепалку с новым главой государства. Трансляция мероприятия шла на телеканале «112 Украина».

Так, во время речи о ситуации на Донбассе, Зеленский перешёл на русский язык, что возмутило Ляшко. Радикал перебил президента, заявив, что депутаты понимают украинский язык.

В ответ на это Зеленский заявил, что члены парламента понимают как украинский, так и русский языки, и поблагодарил Ляшко за то, что тот продолжает делить людей по паспорту и языку.

- Украинец – это не графа в паспорте, это в сердце, - резюмировал новый украинский лидер.

Напомним, после вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады.