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Константин Большаков
20 Мая, 2019 12:26
Ляшко нахамил Зеленскому прямо во время инаугурации
Олег Ляшко.
Источник: hronika.info
Киев, 20 Мая - DIXINEWS.
Радикалу не понравилось, что новый президент начал говорить на русском языке. Зеленский достойно ответил оппоненту.
В ходе церемонии инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, которая прошла в Киеве в понедельник, 20 мая, лидер Радикальной партии Олег Ляшко вступил в перепалку с новым главой государства. Трансляция мероприятия шла на телеканале «112 Украина».
Так, во время речи о ситуации на Донбассе, Зеленский перешёл на русский язык, что возмутило Ляшко. Радикал перебил президента, заявив, что депутаты понимают украинский язык.
В ответ на это Зеленский заявил, что члены парламента понимают как украинский, так и русский языки, и поблагодарил Ляшко за то, что тот продолжает делить людей по паспорту и языку.
- Украинец – это не графа в паспорте, это в сердце, - резюмировал новый украинский лидер.
Напомним, после вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады.
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