Завершился самый популярный сериал в мире «Игра престолов»

«Игра престолов» подошла к своему финалу. Последняя серия расставила все точки над «и».

В понедельник, 20 мая, на русскоязычных сервисах вышла последняя серия финального восьмого сезона «Игры престолов». Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews».

В заключительной серии завершаются сюжетные линии основных персонажей, расставляются точки над «и» в самой истории, за которой следили миллионы людей по всему миру на протяжении восьми лет.

«Игра престолов» стартовала на американском телеканале НВО в апреле 2011 года. В основе сюжета лежали книги писателя Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Эта литературная серия не окончена до сегодняшнего дня.

Всего за эти годы вышло восемь сезонов. Фэнтезийная сага состоит из 73 серий. Перед выходом финального сезона появлялись сообщения, что телеканал начнёт работу над спин-оффом (или спин-оффами) «Игры престолов», действие в которых будет разворачиваться за тысячи лет до оригинала.