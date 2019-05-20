Зеленский принял первое важное решение на посту президента

Сегодня шоумен официально стал главой государства. И сразу же принял решение о роспуске парламента.

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о роспуске Верховной Рады. Такое заявление нового главы государства передало агентство «УНИАН». О своём решении Зеленский объявил в ходе обращения к украинскому народу после инаугурации.

- Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва, - сказал Зеленский.

Избранный украинский лидер также объявил досрочные выборы депутатов и призвал принять закон о снятии депутатской неприкосновенности.

Напомним, инаугурация Владимира Зеленского на пост президента Украины состоялась в понедельник, 20 мая. На ней присутствовали все бывшие лидеры, кроме Виктора Януковича.