Политика

Константин Большаков
20 Мая, 2019 11:25

Зеленский принял первое важное решение на посту президента

Владимир Зеленский на церемонии инаугурации.
Источник: iod.media
#Зеленский

#Верховнаярада

#Украина
Киев, 20 Мая - DIXINEWS.

Сегодня шоумен официально стал главой государства. И сразу же принял решение о роспуске парламента.

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о роспуске Верховной Рады. Такое заявление нового главы государства передало агентство «УНИАН». О своём решении Зеленский объявил в ходе обращения к украинскому народу после инаугурации.

- Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва, - сказал Зеленский.

Избранный украинский лидер также объявил досрочные выборы депутатов и призвал принять закон о снятии депутатской неприкосновенности.

Напомним, инаугурация Владимира Зеленского на пост президента Украины состоялась в понедельник, 20 мая. На ней присутствовали все бывшие лидеры, кроме Виктора Януковича.

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