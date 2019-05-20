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Константин Большаков
20 Мая, 2019 11:25
Зеленский принял первое важное решение на посту президента
Владимир Зеленский на церемонии инаугурации.
Источник: iod.media
Киев, 20 Мая - DIXINEWS.
Сегодня шоумен официально стал главой государства. И сразу же принял решение о роспуске парламента.
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о роспуске Верховной Рады. Такое заявление нового главы государства передало агентство «УНИАН». О своём решении Зеленский объявил в ходе обращения к украинскому народу после инаугурации.
- Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва, - сказал Зеленский.
Избранный украинский лидер также объявил досрочные выборы депутатов и призвал принять закон о снятии депутатской неприкосновенности.
Напомним, инаугурация Владимира Зеленского на пост президента Украины состоялась в понедельник, 20 мая. На ней присутствовали все бывшие лидеры, кроме Виктора Януковича.
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