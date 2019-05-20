Общество

Константин Большаков
20 Мая, 2019 09:14

Власти раскритиковали молодёжь за свадьбы на родительские деньги

Тамара Плетнёва.
Источник: twitter.com
#ГосДума

#Плетнёва

#свадьбы
Москва, 20 Мая - DIXINEWS.

Депутаты считают, что молодые люди безответственно подходят к бракосочетаниям. А причина этому – плохое воспитание.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва раскритиковала молодых россиян за безответственность в вопросах заключения брака. Как считает Плетнёва, молодёжь заключает браки ради праздника, передаёт агентство «Москва».

Депутат уточнила, что молодые россияне не берут на себя ответственность за развод, так как для них важнее праздник, устраиваемый на родительские деньги. Причиной такого поведения Плетнёва назвала отсутствие воспитания.

Парламентарий обрушилась с критикой на гражданские браки, заметив, что такое сожительство не защищает детей, назвала «кошмаром» вопрос по алиментам, задолженность по которым на 2017 год превысила 100 млрд рублей, а идею приравнивания совместного проживания после 5 лет к официальному браку назвала «непонятно чем».

Напомним, ранее Тамара Плетнёва уже призывала ввести в школах курс этики и психологии семейной жизни, чтобы бороться с разводами.

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