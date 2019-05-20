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Константин Большаков
20 Мая, 2019 08:58
Порошенко признал свой провал на посту президента Украины
Пётр Порошенко.
Источник: president.gov.ua
Киев, 20 Мая - DIXINEWS.
Он заявил, что главное разочарование – отсутствие мира в стране. Уже сегодня Порошенко покинет свой пост.
Президент Украины Пётр Порошенко назвал своим самым обидным провалом то, что за время своего правления не сумел установить мир в стране. Слова Порошенко приводит пресс-служба главы государства.
Как считает Порошенко, на Украине слишком поздно начали восстанавливать уровень жизни и бороться с экономическим кризисом. Он попросил прощения у тех украинцев, для кого преобразования в стране стали болезненными, и добавил, что президент «не может всё сразу».
Напомним, Порошенко проиграл нынешние президентские выборы во втором туре шоумен Владимиру Зеленского. Инаугурация Зеленского состоится в понедельник, 20 мая. Порошенко будет на церемонии как приглашённый гость.
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