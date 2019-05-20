Порошенко признал свой провал на посту президента Украины

Он заявил, что главное разочарование – отсутствие мира в стране. Уже сегодня Порошенко покинет свой пост.

Президент Украины Пётр Порошенко назвал своим самым обидным провалом то, что за время своего правления не сумел установить мир в стране. Слова Порошенко приводит пресс-служба главы государства.

Как считает Порошенко, на Украине слишком поздно начали восстанавливать уровень жизни и бороться с экономическим кризисом. Он попросил прощения у тех украинцев, для кого преобразования в стране стали болезненными, и добавил, что президент «не может всё сразу».

Напомним, Порошенко проиграл нынешние президентские выборы во втором туре шоумен Владимиру Зеленского. Инаугурация Зеленского состоится в понедельник, 20 мая. Порошенко будет на церемонии как приглашённый гость.