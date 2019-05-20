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Константин Большаков
20 Мая, 2019 08:31
Российские паспорта будут выдавать жителям Приднестровья
Российские миротворцы в Приднестровье.
Источник: republic.ru
Москва, 20 Мая - DIXINEWS.
Такого развития событий не исключили в Госдуме. О нём рассказал один из депутатов.
Депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Александр Ярошук заявил, что Москва может начать выдачу российских паспортов жителям Приднестровья. Такое заявление Ярошук сделал в эфире телеканала «ТСВ».
По словам депутата, в ближайшее время российские власти примут окончательное решение по этому поводу.
Как пояснил Ярошук, изменения в российские законы, необходимые для выдачи паспортов, вносились на предложения жителей Приднестровья. Для них вопрос о российском гражданстве является приоритетным, подчеркнул чиновник.
Напомним, в апреле президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом гражданстве для жителей ДНР и ЛНР. Конфликт в Приднестровье длится с 1992 года, когда о независимости объявила непризнанная Приднестровская Молдавская Республика.
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