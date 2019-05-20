Российские паспорта будут выдавать жителям Приднестровья

Такого развития событий не исключили в Госдуме. О нём рассказал один из депутатов.

Депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Александр Ярошук заявил, что Москва может начать выдачу российских паспортов жителям Приднестровья. Такое заявление Ярошук сделал в эфире телеканала «ТСВ».

По словам депутата, в ближайшее время российские власти примут окончательное решение по этому поводу.

Как пояснил Ярошук, изменения в российские законы, необходимые для выдачи паспортов, вносились на предложения жителей Приднестровья. Для них вопрос о российском гражданстве является приоритетным, подчеркнул чиновник.

Напомним, в апреле президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом гражданстве для жителей ДНР и ЛНР. Конфликт в Приднестровье длится с 1992 года, когда о независимости объявила непризнанная Приднестровская Молдавская Республика.