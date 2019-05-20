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Константин Большаков
20 Мая, 2019 08:19
Россия продолжает победное шествие на ЧМ-2019 по хоккею
Источник: fhr.ru
Москва, 20 Мая - DIXINEWS.
Накануне россияне разгромили очередную команду. Это уже шестая победа наших хоккеистов.
Вечером в воскресенье, 19 мая, сборная России провела шестую встречу в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею против сборной Швейцарии. Как сообщил корреспондент ИА «DixiNews», наши спортсмены одержали уверенную победу со счётом 3:0.
В составе российской команды отличились Артём Анисимов и дважды Никита Кучеров. Как отметил после матча главный тренер национальной команды, швейцарцы показали себя с сильной стороны, но россияне добились победы благодаря слаженной командной игре.
- Швейцария — сильная, хорошо организованная команда. Мы сыграли хорошо, реализовали свои моменты. Каких-то сюрпризов от соперника не увидели. Командная победа, - передаёт слова Воробьёва пресс-служба Федерации хоккея России.
Пока что россияне лидируют в своей группе. Уже завтра, 21 мая, наши хоккеисты поборются за первое место со сборной Швеции.
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