Россия продолжает победное шествие на ЧМ-2019 по хоккею

Накануне россияне разгромили очередную команду. Это уже шестая победа наших хоккеистов.

Вечером в воскресенье, 19 мая, сборная России провела шестую встречу в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею против сборной Швейцарии. Как сообщил корреспондент ИА «DixiNews», наши спортсмены одержали уверенную победу со счётом 3:0.

В составе российской команды отличились Артём Анисимов и дважды Никита Кучеров. Как отметил после матча главный тренер национальной команды, швейцарцы показали себя с сильной стороны, но россияне добились победы благодаря слаженной командной игре.

- Швейцария — сильная, хорошо организованная команда. Мы сыграли хорошо, реализовали свои моменты. Каких-то сюрпризов от соперника не увидели. Командная победа, - передаёт слова Воробьёва пресс-служба Федерации хоккея России.

Пока что россияне лидируют в своей группе. Уже завтра, 21 мая, наши хоккеисты поборются за первое место со сборной Швеции.