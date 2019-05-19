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Алексей Мирный
19 Мая, 2019 22:03

Победитель "Евровидение-2019" грубо нарушил правила конкурса

Дункан Лоуренс.
Источник: DixiNews
#Евровидение

#победитель

#нарушение
Москва, 19 Мая - DIXINEWS.

Победитель международного песенного конкурса "Евровидение-2019" пошёл в обход установленных правил, тем самым подставил по серьёзный удар свою победу.

Исполнитель из Нидерландов Дункан Лоуренс победил на конкурсе с композицией Arcade по итогам зрительского голосования и профессионального жюри. Однако песня, которую исполнил Дункан, уже была спета и опубликована на YouTube в 2017 году. Тем самым голландский певец нарушил одно из главных правил "Евровидения" — выступать только с новыми песнями.

Европейский вещательный союз не стал аннулировать победу Дункана Лоуренса на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019", пояснив, что публикация на YouTube не была официальным выпуском песни и его посмотрели всего несколько сотен зрителей. Также представитель ЕВС Дэвид Гудман отметил, что такие случаи имели место быть на песенном конкурсе ранее и реферативная группа допускала их.

Основываясь на этих соображениях, победу голландца не стали аннулировать, а значит следующее "Евровидение-2020" пройдёт у него на родине.

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