О людях

Алексей Мирный
19 Мая, 2019 21:07

83-летнему Алену Делону вручили награду всей жизни

Ален Делон.
Источник: ТАСС
#кино

#фильмы

#Каннскийфестиваль
Париж, 19 Мая - DIXINEWS.

Почетную "Золотую пальмовую ветвь" международного Каннского кинофестиваля вручили сегодня знаменитому французскому актеру Алену Делону.

Это стало его наградой за "выдающуюся карьеру в кинематографе". Таково решение фестивального оргкомитета, который назвал Делона "живой легендой и планетарной иконой" киноискусства сыграв более чем в 90 кинолентах, многие из них стали классическими шедеврами кинематографа.

Напомним, что церемония вручения наград состоялась в воскресенье 19 мая в главном зале дворца, месте проведения 72-й Каннского фестиваля. Награду Алену Делону вручила дочь метра актриса театра и кино Анушка Делон. "Я вручаю эту премию Алену Делону не как его дочь, а как актриса-дебютантка, это награда от поколения - поколению", - отметила она перед журналистами.

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