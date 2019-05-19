83-летнему Алену Делону вручили награду всей жизни

Почетную "Золотую пальмовую ветвь" международного Каннского кинофестиваля вручили сегодня знаменитому французскому актеру Алену Делону.

Это стало его наградой за "выдающуюся карьеру в кинематографе". Таково решение фестивального оргкомитета, который назвал Делона "живой легендой и планетарной иконой" киноискусства сыграв более чем в 90 кинолентах, многие из них стали классическими шедеврами кинематографа.

Напомним, что церемония вручения наград состоялась в воскресенье 19 мая в главном зале дворца, месте проведения 72-й Каннского фестиваля. Награду Алену Делону вручила дочь метра актриса театра и кино Анушка Делон. "Я вручаю эту премию Алену Делону не как его дочь, а как актриса-дебютантка, это награда от поколения - поколению", - отметила она перед журналистами.