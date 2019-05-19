Общество

Виктория Грей
19 Мая, 2019 16:35

Основную причину старения назвали учёные из Мичигана

Молодые врачи.
Источник: Thememarch.com
#ученые

#работа

#старение
Вашингтон, 19 Мая - DIXINEWS.

Они измерили длину теломер у будущих врачей во время учёбы и стажировки.

Исследователи из Мичиганского университета сделали вывод, что напряжённая продолжительная работа вызывает сокращение длины теломер (концевые участки хромосом), что приводит к быстрому клеточному старению.

Учёные измерили длину теломер у студентов и выпускников медицинских университетов во время первого года стажировки и выяснили, что у молодых специалистов из-за напряжённой и ответственной работы старение ДНК ускорилось почти в 6 раз.

«Исследование показало, что теломеры являются индикатором старения и риска заболеваний. То есть, вероятно длина теломер может служить биомаркером, который отслеживает последствия стресса и помогает нам понять, как степень нагрузки влияет на организм, - сказал Сриджан Сен, доктор медицинских наук.

Также Сен добавил, что в скором времени учёные начнут изучать, какие изменения теломер прослеживаются у людей, которые длительное время испытывают стресс. Это, к примеру, могут быть, люди, проходящие военную подготовку, беременные и женщины в первые месяцы после родов, стартаперы.

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