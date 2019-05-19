Лазарев занял третье место на конкурсе «Евровидение»

Финал состоялся в ночь с 18 на 19 мая 2019 года. Конкурс проходил в Тель-Авиве.

Сергей Лазарев, выступивший на международном конкурсе «Евровидение» с композицией «Scream», по набранным баллам занял третье место. Он получил в общей сложности 369 баллов - 244 балла от зрителей, 125 — от жюри.

«По мнению моей команды, это было самое сильное выступление из всех за время присутствия здесь на Евровидении. Из всех репетиций, из всех полуфиналов, я выступил лучше, чем на полуфинале, мощнее, эмоциональнее», - написал певец в социальной сети.

Но всё же Сергей отметил, что даже на этом конкурсе, он почувствовал предвзятость к России, по всей видимости, связанной с политикой. Примером послужило то, что Грузия поставила России ноль баллов.

Отметим, что победителем стал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс, набравший 492 балла. Он выступил с композицией «Arcade». Таким образом, в следующем году страной — хозяйкой конкурса будут Нидерланды.

Второе место досталось итальянцу Mahmood. Зрители и жюри ему присвоили 465 баллов.

Последнее место занял конкурсант из Великобритании, которому присудили всего 16 баллов.

Вне состязательной программе перед зрителями выступила Мадонна. Совместно с рэп-исполнителем Quavo, она исполнила новую песню «Future» и хит 1989 года.