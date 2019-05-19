Появились подробности очередного инцидента с SSJ-100

Лайнер не смог взлететь из-за технических проблем. Пассажиры решили пересесть на другой самолёт.

В аэропорту Ульяновска из-за технических проблем произошла задержка вылета самолёта Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот». Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на представителя перевозчика, который добавил, что пассажиры решили пересесть на Airbus А320.

Как пояснили в транспортной прокуратуре, причиной инцидента стали проблемы с гидросистемой самолёта.

- При выруливании на взлётно-посадочную полосу с пассажирами у самолёта Sukhoi Superjet сработала аварийная система о неполадке с гидросистемой. Команда приняла решение, что они остаются, - отметила старший помощник приволжского транспортного прокурора Майя Иванова в беседе с изданием.

Напомним, 5 мая при аварийной посадке в Шереметьево разбился SSJ-100 компании «Аэрофлот». При катастрофе погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.