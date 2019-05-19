Политика

Константин Большаков
19 Мая, 2019 10:22

Саакашвили объяснил Зеленскому, как общаться с Москвой

Владимир Зеленский.
Источник: rbk.ru
#Зеленский

#Саакашвили

#Украина
Киев, 19 Мая - DIXINEWS.

Бывший грузинский лидер попросил украинского коллегу воздержаться от двусторонних переговоров с РФ. Это безрезультатно, полагает Саакашвили.

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что избранному президенту Украины не следует проводить двусторонние переговоры с Россией, так как это не приведёт к результатам. Такое заявление Саакашвили сделал в эфире телеканала «Наш».

Саакашвили призвал Зеленского не допускать «заигрываний» с Москвой, так как российская сторона «недоговороспособна». При этом экс-губернатор напомнил, что за шоумена проголосовали 70% населения Украины, и он должен обращаться к народу напрямую.

Наконец, Саакашвили рекомендовал избранному украинскому лидеру провести реформы, которые требуют осуществить граждане страны, и поменять систему, уничтожить структуру теневого государства.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Рада провела Зеленского, лишив его возможности распустить парламент
Зеленский пожурил Верховную Раду из-за медлительности
Названа новая дата инаугурации Зеленского
Читайте в рубрике:
Путин отреагировал на конфликт вокруг полигона «Шиес»
В Кремле заявили об отсутствии прорыва после встречи Путина и Помпео
Порошенко влип в очередной казус


Загрузка...
Как найденный в Курске драгоценный клад превратился в копеечный металлолом
Медведев представил сборник юридических статей под собственной редакцией
Генпрокуратура хочет обратить в доход государства 4 млрд экс-главы Клинского района Подмосковья
Поговорили на одном языке: Путин провел переговоры с президентом Австрии
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились подробности очередного инцидента с SSJ-100
Киев, 19 Мая, 10:22.
Саакашвили объяснил Зеленскому, как общаться с Москвой
Санкт-Петербург, 18 Мая, 22:36.
В ЗакСе поддержали идею лишить травокура-вымогателя Резника депутатского мандата
Москва, 18 Мая, 19:17.
Пенсии россиян перевели в электронный вид
Москва, 18 Мая, 18:16.
Новую школу на 500 мест построят в Левобережном
Лондон, 18 Мая, 12:38.
Юлия Скрипаль решила прервать годовое молчание
Москва, 18 Мая, 11:11.
Екатеринбург подал пример россиянам, как защищать скверы
Киев, 18 Мая, 07:25.
Экс-генсек НАТО покинул пост внештатного советника Порошенко
Тель-Авив, 18 Мая, 06:25.
Google составил рейтинг победителей «Евровидения»
Санкт-Петербург, 17 Мая, 22:17.
Вымогательство взяток в ЗакС Петербурга: Резник замешан в шантаже строительных компаний
Москва, 17 Мая, 18:50.
Графика и рисунок: как изменится ВДНХ
Москва, 17 Мая, 17:17.
Брать зонт или нет: погода в столице на ближайшие дни





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия