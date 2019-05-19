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Константин Большаков
19 Мая, 2019 10:22
Саакашвили объяснил Зеленскому, как общаться с Москвой
Владимир Зеленский.
Источник: rbk.ru
Киев, 19 Мая - DIXINEWS.
Бывший грузинский лидер попросил украинского коллегу воздержаться от двусторонних переговоров с РФ. Это безрезультатно, полагает Саакашвили.
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что избранному президенту Украины не следует проводить двусторонние переговоры с Россией, так как это не приведёт к результатам. Такое заявление Саакашвили сделал в эфире телеканала «Наш».
Саакашвили призвал Зеленского не допускать «заигрываний» с Москвой, так как российская сторона «недоговороспособна». При этом экс-губернатор напомнил, что за шоумена проголосовали 70% населения Украины, и он должен обращаться к народу напрямую.
Наконец, Саакашвили рекомендовал избранному украинскому лидеру провести реформы, которые требуют осуществить граждане страны, и поменять систему, уничтожить структуру теневого государства.
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