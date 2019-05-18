Юлия Скрипаль решила прервать годовое молчание

Дочь отравленного шпиона может сделать заявление в ближайшее время. Она не появлялась на публике год.

Юлия Скрипаль, отравленная со своим отцом, бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалём, в ближайшее время может появиться на публике с заявлением. Об этом в беседе с «Известиями» заявила её двоюродная сестра Виктория.

По словам Виктории, Юлия хочет сообщить, что не намерена возвращаться в Россию, а её подруга, якобы, пытается продать квартиру Юлии в нашей стране – последнее, что связывает девушку с родиной.

Виктория рассказала, что последний раз общалась с Юлией в июле 2018 года, с тех пор на её звонки и сообщения никто не отвечал. Родственница Скрипалей утверждает, будто бы Сергея Скрипаля и его дочь держат в Великобритании и постоянно перевозят с место на место.

Произошедшее в марте прошлого года в Солсбери, когда Скрипалей госпитализировали после отравления нервно-паралитическим веществом, Виктория назвала инсценировкой.