Общество

Константин Большаков
18 Мая, 2019 12:38

Юлия Скрипаль решила прервать годовое молчание

Юлия Скрипаль.
Источник: e3.365dm.com
#Скрипаль

#Великобритания

#Солсбери
Лондон, 18 Мая - DIXINEWS.

Дочь отравленного шпиона может сделать заявление в ближайшее время. Она не появлялась на публике год.

Юлия Скрипаль, отравленная со своим отцом, бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалём, в ближайшее время может появиться на публике с заявлением. Об этом в беседе с «Известиями» заявила её двоюродная сестра Виктория.

По словам Виктории, Юлия хочет сообщить, что не намерена возвращаться в Россию, а её подруга, якобы, пытается продать квартиру Юлии в нашей стране – последнее, что связывает девушку с родиной.

Виктория рассказала, что последний раз общалась с Юлией в июле 2018 года, с тех пор на её звонки и сообщения никто не отвечал. Родственница Скрипалей утверждает, будто бы Сергея Скрипаля и его дочь держат в Великобритании и постоянно перевозят с место на место.

Произошедшее в марте прошлого года в Солсбери, когда Скрипалей госпитализировали после отравления нервно-паралитическим веществом, Виктория назвала инсценировкой.

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