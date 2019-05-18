Общество

Константин Большаков
18 Мая, 2019 11:11

Екатеринбург подал пример россиянам, как защищать скверы

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге.
Источник: ngs.ru
#протесты

#храм

#строительство
Москва, 18 Мая - DIXINEWS.

Сразу в нескольких регионах люди вышли на защиту парков. Первыми это сделали жители столицы Урала.

Как минимум в четырёх российских регионах жители вышли на защиту скверов от застройки. Примером послужили акции протеста в Екатеринбурге, пишет «Коммерсант».

Так, вечером 17 мая в Ульяновске местные жители выступили против строительства храма на месте сквера у ДК «УАЗ». На акцию пришли порядка 300 человек, среди них были и те, кто поддержал проект храма, и те, кто выступил за сохранение сквера. Всё прошло спокойно.

В Нижнем Новгороде горожане устроили одиночные пикеты. Причиной стало возведение часовни в сквере памяти погибшим милиционерам, по словам активистов, общественные слушания проходили в напряженной обстановке.

Жители Улан-Удэ намерены 30 мая провести митинг против строительства центра «Патриот» в одном из городских парков, придут порядка 1000 человек. А в Челябинске возмущены возведением часовни в сквере возле Южно-Уральского госуниверситета.

Напомним, конфликт между сторонниками и противниками собора Святой Великомученицы Екатерины на месте сквера в Екатеринбурге разгорелся 13 мая. В ситуацию пришлось вмешаться президенту РФ Владимиру Путину, который потребовал провести опрос граждан и приостановить стройку.

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