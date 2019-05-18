Экс-генсек НАТО покинул пост внештатного советника Порошенко

Действующий президент Украины издал указ о его увольнении. Также посты покинули ещё 14 советников.

Президент Украины Пётр Порошенко уволил с должности своего внештатного советника бывшего генерального секретаря НАТО Андреса Расмуссена. Соответствующий документ опубликован на сайте президента 17 мая 2019 года.

«Освободить Андерса Фог Расмуссена от исполнения обязанностей советника президента Украины», — говорится в документе.

Андрес Расмуссен работал в должности генсека НАТО с 2009 по 2014 годы. А в 2016 году был назначен внештатным советником Порошенко.

Всего свои посты покинули 14 советников и пресс-секретарь Святослава Цеголко. А также Ирина Геращенко, представитель Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе.

Напомним, инаугурация Владимира Зеленского состоится в 10 часов утра по местному времени 20 мая 2019 года.