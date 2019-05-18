Власть

Виктория Грей
18 Мая, 2019 07:25

Экс-генсек НАТО покинул пост внештатного советника Порошенко

Порошенко и Расмуссен.
Источник: twitter.com
#пост

#Порошенко

#генсекНАТО
Киев, 18 Мая - DIXINEWS.

Действующий президент Украины издал указ о его увольнении. Также посты покинули ещё 14 советников.

Президент Украины Пётр Порошенко уволил с должности своего внештатного советника бывшего генерального секретаря НАТО Андреса Расмуссена. Соответствующий документ опубликован на сайте президента 17 мая 2019 года.

«Освободить Андерса Фог Расмуссена от исполнения обязанностей советника президента Украины», — говорится в документе.

Андрес Расмуссен работал в должности генсека НАТО с 2009 по 2014 годы. А в 2016 году был назначен внештатным советником Порошенко.

Всего свои посты покинули 14 советников и пресс-секретарь Святослава Цеголко. А также Ирина Геращенко, представитель Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе.

Напомним, инаугурация Владимира Зеленского состоится в 10 часов утра по местному времени 20 мая 2019 года.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Порошенко влип в очередной казус
Порошенко решил напоследок ещё раз подгадить России
Порошенко сбежал от допроса в Генпрокуратуре
Читайте в рубрике:
Власти Красноярска запретили строить храм на месте сквера
Стали известны регионы, где вскоре могут сменить губернаторов
Мария Захарова прокомментировала смерть Сергея Доренко


Загрузка...
На 350-летие со дня рождения Петра I готовят праздничную программу
Медведев представил сборник юридических статей под собственной редакцией
Как найденный в Курске драгоценный клад превратился в копеечный металлолом
Генпрокуратура хочет обратить в доход государства 4 млрд экс-главы Клинского района Подмосковья
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-генсек НАТО покинул пост внештатного советника Порошенко
Тель-Авив, 18 Мая, 06:25.
Google составил рейтинг победителей «Евровидения»
Санкт-Петербург, 17 Мая, 22:17.
Вымогательство взяток в ЗакС Петербурга: Резник замешан в шантаже строительных компаний
Москва, 17 Мая, 18:50.
Графика и рисунок: как изменится ВДНХ
Москва, 17 Мая, 17:17.
Брать зонт или нет: погода в столице на ближайшие дни
Санкт-Петербург, 17 Мая, 16:50.
Жена травокура Резника одна «отдувается» на допросе в полиции из-за депутатской неприкосновенности мужа
Санкт-Петербург, 17 Мая, 15:40.
В Питере будут снимать индийские блокбастеры
Санкт-Петербург, 17 Мая, 15:04.
Руководителя Росимущества арестовали в Петербурге
Москва, 17 Мая, 15:02.
В столице расскажут как не попасть в "зону риска" меланомы
Тель-Авив, 17 Мая, 14:23.
Назван порядковый номер выступления Лазарева в финале «Евровидения-2019»
Донецк, 17 Мая, 14:02.
В ДНР назвали организаторов убийства Александра Захарченко
Вашингтон, 17 Мая, 13:24.
Стал известен заработок Дональда Трампа за 2018 год





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия