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Виктория Грей
18 Мая, 2019 07:25
Экс-генсек НАТО покинул пост внештатного советника Порошенко
Порошенко и Расмуссен.
Источник: twitter.com
Киев, 18 Мая - DIXINEWS.
Действующий президент Украины издал указ о его увольнении. Также посты покинули ещё 14 советников.
Президент Украины Пётр Порошенко уволил с должности своего внештатного советника бывшего генерального секретаря НАТО Андреса Расмуссена. Соответствующий документ опубликован на сайте президента 17 мая 2019 года.
«Освободить Андерса Фог Расмуссена от исполнения обязанностей советника президента Украины», — говорится в документе.
Андрес Расмуссен работал в должности генсека НАТО с 2009 по 2014 годы. А в 2016 году был назначен внештатным советником Порошенко.
Всего свои посты покинули 14 советников и пресс-секретарь Святослава Цеголко. А также Ирина Геращенко, представитель Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе.
Напомним, инаугурация Владимира Зеленского состоится в 10 часов утра по местному времени 20 мая 2019 года.
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