Google составил рейтинг победителей «Евровидения»

Для этого компания использовала популярные запросы пользователей. Сергей Лазарев на третьем месте.

Компания Google обнародовала свой рейтинг финалистов международного музыкального конкурса «Евровидение – 2019». За основу были взяты запросы пользователей браузера, сообщает пресс-служба Google.

«Уже сегодня вы можете узнать, кто выиграет по версии пользователей Google Поиска, если бы баллы начислялись странам за то, насколько активно их участников ищут жители других стран», - отметили в компании.

Чаще всего интернет-пользователи запрашивают информацию о представителе Франции Билала Ассани, вторую строчку занимает группа Hatari из Исландии, а замыкает тройку лидеров российский певец Сергей Лазарев.

Также огромный интерес вызывают участники из Нидерландов, Белоруссии, Кипра, Швейцарии, Италии, Сан-Марино и Швеции.

Напомним, финал конкурса пройдёт в субботу,18 мая, в Тель-Авиве (Израиль). Певец, представляющий Россию Сергей Лазарев, выступит в первой части финала. Всего в финал прошли исполнители 26 стран.