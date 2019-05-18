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Виктория Грей
18 Мая, 2019 06:25
Google составил рейтинг победителей «Евровидения»
Участники конкурса «Евровидение – 2019».
Источник: Newsbel.by
Тель-Авив, 18 Мая - DIXINEWS.
Для этого компания использовала популярные запросы пользователей. Сергей Лазарев на третьем месте.
Компания Google обнародовала свой рейтинг финалистов международного музыкального конкурса «Евровидение – 2019». За основу были взяты запросы пользователей браузера, сообщает пресс-служба Google.
«Уже сегодня вы можете узнать, кто выиграет по версии пользователей Google Поиска, если бы баллы начислялись странам за то, насколько активно их участников ищут жители других стран», - отметили в компании.
Чаще всего интернет-пользователи запрашивают информацию о представителе Франции Билала Ассани, вторую строчку занимает группа Hatari из Исландии, а замыкает тройку лидеров российский певец Сергей Лазарев.
Также огромный интерес вызывают участники из Нидерландов, Белоруссии, Кипра, Швейцарии, Италии, Сан-Марино и Швеции.
Напомним, финал конкурса пройдёт в субботу,18 мая, в Тель-Авиве (Израиль). Певец, представляющий Россию Сергей Лазарев, выступит в первой части финала. Всего в финал прошли исполнители 26 стран.
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