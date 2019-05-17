Мнение

Никита Белов
17 Мая, 2019 22:17

Вымогательство взяток в ЗакС Петербурга: Резник замешан в шантаже строительных компаний

Максим Резник.
Источник: Topdialog.ru
#Резник

#застройщик

#вымогательство
Санкт-Петербург, 17 Мая - DIXINEWS.

Депутат Резник повинен не только в употреблении запрещённых веществ, но и в вымогательстве денег у застройщиков.

Как выяснилось, скандальный парламентарий вполне может оказаться соучастником криминального сговора, который существует ещё с тех времён, когда пост вице-губернатора Северной столицы занимал Игорь Албин.

«Невские Новости» сообщили, что в те времена определённые депутаты ЗакС выдвигали надзорным органам требования проверить выбранного девелопера. Затем они подавали на него в суд и использовали прочие методы оказания давления на застройщиков.

Условием спокойной работы была выплата так называемой дани или, проще говоря, «взятки». По словам топ-менеджера строительной компании «Воин-В» Олега Глущенко, в шантаже принимали участие минимум 5 депутатов ЗакСа. Среди них скандально известный Максим Резник, Сергей Никешин, Алексей Ковалев, Борис Вишневский и Вячеслав Нотяг, на сегодняшний день отбывающий уголовный срок за взятку.

К сожалению, призвать политика к ответственности – задача не из легких. Глущенко боится, что его иск не даст результатов. Депутатский статус уже не раз спасал продажного чиновника. При этом поквитаться с Резником руководитель строительной компании желает не столько из-за шантажа, сколько из-за возмутительного поведения парламентария. Когда велось следствие против Нотяга, Резник позволял себе в очень нелестной форме отзываться о Глущенко и его компании.

Завершение суда и оглашение приговора должно было завершить все попытки препятствования работе строительных компаний, а также Глущенко ожидал извинений от Максима Резника. Но этого не произошло. В своём интервью «Невским Новостям» топ-менеджер «Воин-В» отозвался о продажном депутате, как о человеке эгоистичном и думающем только о своих собственных интересах.

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