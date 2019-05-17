Пенсии россиян перевели в электронный вид

Пенсионный фонд России (ПФР) заявил о том, что 100% статистических сведений о трудовой деятельности граждан России на данный момент прошли оцифровку.

Однако новый законопроект, который будет описывать переход на электронные трудовые книжки, всё еще находится на рассмотрении в правительстве. В Минтруде намерены внести документ для обсуждения Госдуму до 28 июля.