Назван порядковый номер выступления Лазарева в финале «Евровидения-2019»

Российский артист выступит в числе первых. Накануне он успешно вышел из полуфинала в финальную часть конкурса.

Сергей Лазарев выступит в финале «Евровидения-2019» в Тель-Авиве под пятым порядковым номером. Об этом сообщается на сайте песенного конкурса в пятницу, 17 мая.

Финал состязания состоится в субботу, 18 мая. Перед россиянином выступят представители Мальты, Албании, Чехии и Германии. Всего же в финальной части конкурса выступят 26 человек.

Как пояснили организаторы «Евровидения», порядок выступления финалистов составлен таким образом, чтобы каждый участник выделялся на фоне других. Кроме того, учитывались жанр, число исполнителей, наличие реквизита и темп песни.

Напомним, Сергей Лазарев пробился в финал «Евровидения-2019» накануне, 16 мая. В 2016 году Лазарев уже выступал на конкурсе и занял тогда третье место.