В ДНР назвали организаторов убийства Александра Захарченко

К покушению причастны высокопоставленные лица из Украины. А также других стран, заявили власти непризнанной республики.

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что следствие установило организаторов, причастных к убийству бывшего лидера ДНР Александра Захарченко. Слова Пушилина передало РИА «Новости».

Политик сказал, что к покушению на Захарченко причастны высокопоставленные граждане Украины и других стран. Также власти ДНР выяснили схемы подготовки и реализации преступления.

При этом Пушилин отказался назвать фамилии людей, причастных к убийству Захарченко, сославшись на то, что не все они задержаны, а следствие по делу продолжается.

Напомним, Александр Захарченко был убит 31 августа 2018 года. Он получил смертельные ранения при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка.