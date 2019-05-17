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Константин Большаков
17 Мая, 2019 14:02
В ДНР назвали организаторов убийства Александра Захарченко
Место гибели Александра Захарченко.
Источник: ridus.ru
Донецк, 17 Мая - DIXINEWS.
К покушению причастны высокопоставленные лица из Украины. А также других стран, заявили власти непризнанной республики.
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что следствие установило организаторов, причастных к убийству бывшего лидера ДНР Александра Захарченко. Слова Пушилина передало РИА «Новости».
Политик сказал, что к покушению на Захарченко причастны высокопоставленные граждане Украины и других стран. Также власти ДНР выяснили схемы подготовки и реализации преступления.
При этом Пушилин отказался назвать фамилии людей, причастных к убийству Захарченко, сославшись на то, что не все они задержаны, а следствие по делу продолжается.
Напомним, Александр Захарченко был убит 31 августа 2018 года. Он получил смертельные ранения при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка.
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