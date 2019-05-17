Стал известен заработок Дональда Трампа за 2018 год

Он превысил отметку в несколько сотен миллионов долларов. Американский лидер живёт весьма богато, выяснили зарубежные СМИ.

Управление служебной этики в государственных органах США опубликовало сведения о доходах президента Дональда Трампа за 2018 год. Как пишет «Bloomberg», за прошлый год американский лидер заработал не меньше 421 млн долларов.

В списке представлена 551 позиция, и в большинстве из них не указана точная сумма дохода, только приблизительное число. Поэтому, американские СМИ полагают, что Трамп мог заработать в 2018 году до 434 млн долларов.

Большую часть дохода Трампу принесли объекты недвижимости. Речь идёт о курорте Мар-а-Лаго во Флориде (23 млн долларов), отеле Trump International в Вашингтоне (41 млн долларов), гольф-курорте Trump National Doral в Майами (76 млн долларов), указывает CBS.

Что касается позапрошлого года, то тогда Дональду Трампу удалось заработать, как минимум, 452 млн долларов, резюмирует издание.