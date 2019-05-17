Полковник ФСБ побил «рекорд» Захарченко по сумме полученных взяток

Громкое уголовное дело заведено в отношении высокопоставленного чекиста. У него обнаружили дюжину миллиардов рублей.

У начальника банковского отдела управления «К» ФСБ России полковника Кирилла Черкалина в ходе обысков, прошедших в трёх квартирах, изъяли сумму, эквивалентную 12 млрд рублей. О подробностях расследования уголовного дела пишет «Росбалт» со ссылкой на источники в спецслужбах.

По мнению оперативников, такие деньги чекисты могли получить за покровительство коммерческих структур, в том числе трёх банков, среди которых «Траст» и «Югра». Источники издания не исключили, что Черкалину могут добавить эпизоды получения взяток.

Напомним, 16 мая Черкалина обвинили в получении 850 тысяч долларов от главы некой компании за покровительство в период с 2012 по 2015 год. Вместе с полковников задержали его бывших коллег по ФСБ – полковника Андрея Васильева и полковника Дмитрия Фролова, которых заподозрили в хищении имущества на полмиллиарда рублей.

При этом чекисты сумели побить «рекорд» по изъятию так называемого «чёрного нала», установленный полковником МВД Дмитрием Захарченко, которого задержали в сентябре 2016 года. В ходе обысков у него обнаружили 8,5 млрд рублей.