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Константин Большаков
17 Мая, 2019 12:24

Рада провела Зеленского, лишив его возможности распустить парламент

Максим Бурбак.
Источник: buknews.com.ua
#Украина

#Зеленский

#Бурбак
Киев, 17 Мая - DIXINEWS.

В Раде распалась коалиция, одна из партий объявила о выходе из неё. Теперь инаугурация Зеленского не позволит ему распустить парламент.

Председатель партии «Народный фронт» Максим Бурбак заявил, что фракция выходит из правящей коалиции в Верховной Раде. Таким образом, избранный президент Украины Владимир Зеленский теряет возможность распустить парламент, сообщает «112.ua».

Бурбак также призвал заседающие в Раде фракции начать консультации о новом соглашении по коалиции и разработать план действий.

- Граждане Украины в течение ближайшего полугода ожидают от вновь избранного президента и парламента решительных шагов, действий и изменений, - заключил Бурбак.

Напомним, ранее Верховная Рада назначила инаугурацию Владимира Зеленского на 20 мая. Если бы не действия «Народного фронта», новый президент Украины мог бы распустить парламент.

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