Политика

Константин Большаков
17 Мая, 2019 09:48

Зеленский пожурил Верховную Раду из-за медлительности

Владимир Зеленский.
Источник: sharij.net
#Зеленский

#Украина

#инаугурация
Киев, 17 Мая - DIXINEWS.

Депутаты, наконец, согласовали дату инаугурации Зеленского. Он указал им, что работать надо быстрее.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Верховную Раду за медлительность, с которой она согласовывала дату его инаугурации. Такое заявление Зеленский оставил на своей странице в твиттере.

Как отметил избранный глава государства, депутатам Рады понадобился почти месяц, чтобы принять окончательное решение о дате церемонии вступления в должность президента.

- Надеюсь, что в дальнейшем Верховная Рада будет принимать решения без таких проволочек, - заметил Зеленский.

Таким образом, инаугурация Владимира Зеленского начнётся в 10 часов 20 мая. При этом сам новый президент Украины просил у депутатов назначить церемонию на 19-е число.

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