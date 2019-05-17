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Константин Большаков
17 Мая, 2019 09:48
Зеленский пожурил Верховную Раду из-за медлительности
Владимир Зеленский.
Источник: sharij.net
Киев, 17 Мая - DIXINEWS.
Депутаты, наконец, согласовали дату инаугурации Зеленского. Он указал им, что работать надо быстрее.
Избранный президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Верховную Раду за медлительность, с которой она согласовывала дату его инаугурации. Такое заявление Зеленский оставил на своей странице в твиттере.
Как отметил избранный глава государства, депутатам Рады понадобился почти месяц, чтобы принять окончательное решение о дате церемонии вступления в должность президента.
- Надеюсь, что в дальнейшем Верховная Рада будет принимать решения без таких проволочек, - заметил Зеленский.
Таким образом, инаугурация Владимира Зеленского начнётся в 10 часов 20 мая. При этом сам новый президент Украины просил у депутатов назначить церемонию на 19-е число.
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