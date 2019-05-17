Зеленский пожурил Верховную Раду из-за медлительности

Депутаты, наконец, согласовали дату инаугурации Зеленского. Он указал им, что работать надо быстрее.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Верховную Раду за медлительность, с которой она согласовывала дату его инаугурации. Такое заявление Зеленский оставил на своей странице в твиттере.

Как отметил избранный глава государства, депутатам Рады понадобился почти месяц, чтобы принять окончательное решение о дате церемонии вступления в должность президента.

- Надеюсь, что в дальнейшем Верховная Рада будет принимать решения без таких проволочек, - заметил Зеленский.

Таким образом, инаугурация Владимира Зеленского начнётся в 10 часов 20 мая. При этом сам новый президент Украины просил у депутатов назначить церемонию на 19-е число.