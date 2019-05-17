Правительство пошло против повышения налога на интернет-покупки

Такие меры слишком жёсткие, считают в кабмине. Они были предложены не чиновниками.

Правительство России не поддерживает предложение ввести единый сбор со всех покупок в зарубежных интернет-магазинах. Как пишут «Известия», с такой идеей ранее выступила ассоциация компаний интернет-торговли.

Так, заместитель министра связи РФ Михаил Мамонов сказал, что введение 20%-ного сбора со всех покупок по каналу трансграничной торговли – радикальная мера. Выросшая цена в любом случае ляжет на потребителя, и мера имеет смысл только при одновременном её введении на всей территории ЕврАзЭС.

С критикой инициативы выступили и чиновники Минропмторга. Они считают, что следует сохранить действующие нормы. Сейчас разрешён беспошлинный ввоз товаров на сумму до 500 евро в месяц.

В свою очередь в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Козака отметили, что окончательная позиция правительства по идее ассоциации пока не принята. Повышение налога позволило бы привлечь в бюджет до 121 млрд рублей ежегодно.