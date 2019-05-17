Экономика

Константин Большаков
17 Мая, 2019 09:42

Правительство пошло против повышения налога на интернет-покупки

Правительство РФ.
Источник: st.vkonline.ru
#Правительство

#интернет-покупки

#АКИТ
Москва, 17 Мая - DIXINEWS.

Такие меры слишком жёсткие, считают в кабмине. Они были предложены не чиновниками.

Правительство России не поддерживает предложение ввести единый сбор со всех покупок в зарубежных интернет-магазинах. Как пишут «Известия», с такой идеей ранее выступила ассоциация компаний интернет-торговли.

Так, заместитель министра связи РФ Михаил Мамонов сказал, что введение 20%-ного сбора со всех покупок по каналу трансграничной торговли – радикальная мера. Выросшая цена в любом случае ляжет на потребителя, и мера имеет смысл только при одновременном её введении на всей территории ЕврАзЭС.

С критикой инициативы выступили и чиновники Минропмторга. Они считают, что следует сохранить действующие нормы. Сейчас разрешён беспошлинный ввоз товаров на сумму до 500 евро в месяц.

В свою очередь в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Козака отметили, что окончательная позиция правительства по идее ассоциации пока не принята. Повышение налога позволило бы привлечь в бюджет до 121 млрд рублей ежегодно.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В скандал с «Мираторгом» вовлекли жену Дмитрия Медведева
В правительстве опровергли отмену НДФЛ для малообеспеченных россиян
Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ
Читайте в рубрике:
Импортозамещение в Российской промышленности - реальность или вымысел?
Власти раскрыли причину долгов за газ и свет на Северном Кавказе
Трамп приказал поднять пошлины на товар из Китая


Загрузка...
Киевские власти не смогли запугать "Бессмертный полк"
Поговорили на одном языке: Путин провел переговоры с президентом Австрии
Путин поручил перевооружить авиационные полки ВКС
Обман Порошенко и безвластие Зеленского
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ДНР назвали организаторов убийства Александра Захарченко
Вашингтон, 17 Мая, 13:24.
Стал известен заработок Дональда Трампа за 2018 год
Москва, 17 Мая, 12:53.
Полковник ФСБ побил «рекорд» Захарченко по сумме полученных взяток
Киев, 17 Мая, 12:24.
Рада провела Зеленского, лишив его возможности распустить парламент
Москва, 17 Мая, 12:17.
"Козлик", "Захар" и "Полуторка": бесплатный день в музее транспорта
Уфа, 17 Мая, 12:10.
В Башкирии запретят продажу кальянов и вейпов несовершеннолетним
Москва, 17 Мая, 11:10.
На БКЛ построят двухпутные тоннели длинной 12 километров
Воронеж, 17 Мая, 10:35.
В Воронежском институте физкультуры выбрали нового ректора
Екатеринбург, 17 Мая, 10:20.
В связи с переходом на цифровое ТВ в Свердловской области заработала горячая линия
Омск, 17 Мая, 09:55.
Путин прокомментировал массовое эмигрирование из Омска
Киев, 17 Мая, 09:48.
Зеленский пожурил Верховную Раду из-за медлительности
Москва, 17 Мая, 09:42.
Правительство пошло против повышения налога на интернет-покупки





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия