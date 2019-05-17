Игрок сборной России раскритиковал ЧМ-2019 после разгрома Италии 10:0

По мнению нашего хоккеиста, играть со слабыми соперниками нет никакого смысла. При этом он гордится выступлением за национальную команду.

Защитник сборной России по хоккею Никита Задоров раскритиковал формат проведения чемпионата мира после разгрома сборной Италии со счётом 10:0. Слова Задорова приводит издание «Чемпионат.com».

По словам Задорова, нынешний формат мундиаля ему не нравится.

- Нет смысла играть с соперниками намного ниже уровнем. Сыграться? Но ведь все профессионалы и понимают, в какой хоккей играют, - заметил спортсмен.

При этом Задоров сказал, что считает престижным выступать за российскую сборную и рад этой возможности.

Напомним, на нынешнем ЧМ в Словакии сборная РФ ещё не потерпела ни одного поражения. Завтра наши хоккеисты встретятся со сборной Латвии.