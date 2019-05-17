Спорт

Константин Большаков
17 Мая, 2019 08:53

Игрок сборной России раскритиковал ЧМ-2019 после разгрома Италии 10:0

Никита Задоров.
Источник: independent-press.ru
#ЧМ2019

#хоккей

#Задоров
Москва, 17 Мая - DIXINEWS.

По мнению нашего хоккеиста, играть со слабыми соперниками нет никакого смысла. При этом он гордится выступлением за национальную команду.

Защитник сборной России по хоккею Никита Задоров раскритиковал формат проведения чемпионата мира после разгрома сборной Италии со счётом 10:0. Слова Задорова приводит издание «Чемпионат.com».

По словам Задорова, нынешний формат мундиаля ему не нравится.

- Нет смысла играть с соперниками намного ниже уровнем. Сыграться? Но ведь все профессионалы и понимают, в какой хоккей играют, - заметил спортсмен.

При этом Задоров сказал, что считает престижным выступать за российскую сборную и рад этой возможности.

Напомним, на нынешнем ЧМ в Словакии сборная РФ ещё не потерпела ни одного поражения. Завтра наши хоккеисты встретятся со сборной Латвии.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Овечкин спас тренера и Дадонова во вчерашнем матче с Италией
Россияне обыграли чехов в третьем матче чемпионата мира по хоккею
Россия выиграла Чехов в матче Евротура
Читайте в рубрике:
Стало известно, где продолжит карьеру Денис Глушаков
В первом матче ЧМ по хоккею сборная России обыграла Норвегию
Два английских клуба встретятся в финале Лиги Чемпионов


Загрузка...
Медведев представил сборник юридических статей под собственной редакцией
Как найденный в Курске драгоценный клад превратился в копеечный металлолом
Генпрокуратура хочет обратить в доход государства 4 млрд экс-главы Клинского района Подмосковья
Поговорили на одном языке: Путин провел переговоры с президентом Австрии
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ДНР назвали организаторов убийства Александра Захарченко
Вашингтон, 17 Мая, 13:24.
Стал известен заработок Дональда Трампа за 2018 год
Москва, 17 Мая, 12:53.
Полковник ФСБ побил «рекорд» Захарченко по сумме полученных взяток
Киев, 17 Мая, 12:24.
Рада провела Зеленского, лишив его возможности распустить парламент
Москва, 17 Мая, 12:17.
"Козлик", "Захар" и "Полуторка": бесплатный день в музее транспорта
Уфа, 17 Мая, 12:10.
В Башкирии запретят продажу кальянов и вейпов несовершеннолетним
Москва, 17 Мая, 11:10.
На БКЛ построят двухпутные тоннели длинной 12 километров
Воронеж, 17 Мая, 10:35.
В Воронежском институте физкультуры выбрали нового ректора
Екатеринбург, 17 Мая, 10:20.
В связи с переходом на цифровое ТВ в Свердловской области заработала горячая линия
Омск, 17 Мая, 09:55.
Путин прокомментировал массовое эмигрирование из Омска
Киев, 17 Мая, 09:48.
Зеленский пожурил Верховную Раду из-за медлительности
Москва, 17 Мая, 09:42.
Правительство пошло против повышения налога на интернет-покупки





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия