Шоу-бизнес

Константин Большаков
17 Мая, 2019 08:24

Лазарев триумфально выступил в полуфинале «Евровидения-2019»

Сергей Лазарев.
Источник: pan-yteplyai.com
#Лазарев

#Евровидение

#артисты
Тель-Авив, 17 Мая - DIXINEWS.

Россиянин сумел выйти в финальную часть конкурса. Она состоится уже завтра.

В четверг, 16 мая, в Израиле прошёл второй полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2019». За выход в финал боролся, в том числе, российский певец Сергей Лазарев.

Лазарев исполнил песню «Scream», благодаря которой сумел войти в десятку исполнителей, прошедших в финал, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

Помимо россиянина, в финальную часть «Евровидения» прошли представители Азербайджана, Албании, Дании, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Северной Македонии, Швейцарии и Швеции.

Финал конкурса состоится в субботу, 18 мая. В нём также примут участие артисты из Австралии, Беларуси, Греции, Исландии, Кипра, Сан-Марино, Сербии, Словении, Чехии и Эстонии.

Отметим, что Сергей Лазарев выступал на «Евровидении» в 2016 году, заняв третье место.

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