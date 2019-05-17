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Константин Большаков
17 Мая, 2019 08:24
Лазарев триумфально выступил в полуфинале «Евровидения-2019»
Сергей Лазарев.
Источник: pan-yteplyai.com
Тель-Авив, 17 Мая - DIXINEWS.
Россиянин сумел выйти в финальную часть конкурса. Она состоится уже завтра.
В четверг, 16 мая, в Израиле прошёл второй полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2019». За выход в финал боролся, в том числе, российский певец Сергей Лазарев.
Лазарев исполнил песню «Scream», благодаря которой сумел войти в десятку исполнителей, прошедших в финал, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».
Помимо россиянина, в финальную часть «Евровидения» прошли представители Азербайджана, Албании, Дании, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Северной Македонии, Швейцарии и Швеции.
Финал конкурса состоится в субботу, 18 мая. В нём также примут участие артисты из Австралии, Беларуси, Греции, Исландии, Кипра, Сан-Марино, Сербии, Словении, Чехии и Эстонии.
Отметим, что Сергей Лазарев выступал на «Евровидении» в 2016 году, заняв третье место.
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