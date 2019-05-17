В Екатеринбурге остановили строительство храма после протестов

Власти решили опросить горожан, хотят ли они новый храм. Накануне это рекомендовал сделать сам президент.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил об остановке строительства храма святой Екатерины на месте одного из городских сквером. Об этом сообщило издание «Znak.com» в своём телеграм-канале.

Как подчеркнул глава города, строительство не будет возобновлено до конца опроса жителей, а сам опрос, в котором примут участие более тысячи человек, будет проводиться на сайте мэрии и улицах городах.

- Стройку на сегодня мы уже остановили. По поводу референдума и стройки мы с вами проговорили, что стройка будет ждать. Пока не будет принято решение по поиску общественного мнения, - передаёт РИА «Новости» слова Высокинского.

Напомним, накануне ситуацию в Екатеринбурге прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Он предложил провести опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма святой Екатерины на месте сквера.