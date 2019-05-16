Шоу-бизнес

Константин Большаков
16 Мая, 2019 19:17

Итоги шестого сезона «Голос. Дети» аннулированы

Студия шоу "Голос. Дети".
Источник: cvnews.info
#Первыйканал

#телевидение

#ГолосДети
Москва, 16 Мая - DIXINEWS.

Такое заявление сделали на «Первом канале». Ситуации предшествовал скандал с голосованием.

«Первый канал» принял решение аннулировать результат финала шестого сезона шоу «Голос. Дети» в связи с нарушениями во время голосования. Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Как пояснили на «Первом», канал обратился к компании Group-IB с просьбой провести проверку по данному факту.

- Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу, - отметили на телеканале.

В связи с этим итоги шестого сезона были аннулированы. А 24 мая состоится отдельный специальный выпуск «Голос. Дети» с участием всех финалистов.

- Произошедшее в 6-м сезоне «Голос. Дети» должно стать первым и последним случаем, когда кто-то попытался управлять зрительским выбором, - резюмирует пресс-служба «Первого канала».

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