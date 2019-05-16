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Константин Большаков
16 Мая, 2019 19:10
Путин отреагировал на конфликт вокруг полигона «Шиес»
Владимир Путин.
Источник: kremlin.ru
Сочи, 16 Мая - DIXINEWS.
Глава государства считает, что такие решения должны согласовываться с народом. А действовать во вред жителям нельзя.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что решения о вывозе мусора в регионы не могут быть приняты во вред жителям субъектов. Такое заявление российский лидер сделал на медиафоруме «ОНФ», отвечая на вопрос вокруг ситуации с экотехнопарком «Шиес» в Архангельской области.
Путин сказал, что подобные вопросы нельзя решать, игнорируя мнение местных жителей.
- В любом случае это должно быть в диалоге с людьми, которые там живут, - резюмировал президент.
Владимир Путин также пообещал, что обсудит строительство экотехнопарка с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой Архангельской области Игорем Орловым.
Напомним, протесты против полигона «Шиес» проводятся в Архангельской области и ряде населённых пунктов Республики Коми с октября 2018 года, когда и был утверждён проект экотехнопарка.
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