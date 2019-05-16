Политика

Константин Большаков
16 Мая, 2019 12:38

Названа новая дата инаугурации Зеленского

Владимир Зеленский.
Источник: mtdata.ru
#Зеленский

#Украина

#инаугурация
Киев, 16 Мая - DIXINEWS.

Шоумен вступит в должность главы государства через несколько дней. Но не на этой неделе.

Верховная Рада утвердила 20 мая днём инаугурации на пост президента Украины Владимира Зеленского. Как пишет «УНИАН», начало церемонии запланировано на 10 часов утра по местному времени.

Если инаугурации состоится, новый глава государства получит возможность распустить украинский парламент до 27 мая, отмечают в прессе. Всего же было зарегистрировано 7 предложений по инаугурации шоумена.

Ранее сам Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором настаивал на том, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. Однако его слова подвергли критике, так как на эту дату в Украине приходится День памяти жертв политических репрессий.

Напомним, Зеленский выиграл президентские выборы во втором туре, разгромив действующего президента Украины Петра Порошенко. Последний пообещал не уходить из политики и стать оппозицией новому главе государства.

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