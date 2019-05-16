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Константин Большаков
16 Мая, 2019 09:44
Бороться с разводами начнут со школьной скамьи
Тамара Плетнёва.
Источник: duma.gov.ru
Москва, 16 Мая - DIXINEWS.
Такое предложение озвучили в нижней палате парламента. Нужно учить подрастающее поколение семейной жизни, считают депутаты.
Глава комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва предложила организовать борьбу с разводами в стране, начав вводить в школах курсы этики и психологии семейной жизни. Её слова передаёт агентство «Москва».
Плетнёва подчеркнула, что число зарегистрированных разводов в России достигло отметки, когда ситуация требует особого внимания. Поэтому, ответственность граждан нужно повышать ещё со школьной скамьи.
Чиновница вспомнила, что в советское время существовал курс этики и психологии семейной жизни, и его следует вернуть в школы. Плетнёва призналась, что сама преподавала такие курсы, и школьники проявляли интерес к данной теме.
При этом депутат подчеркнула, что молодые семьи нуждаются в качественных жилищных условиях. Важно, чтобы у них было своё жильё и достойная зарплата, резюмировала Тамара Плетнёва.
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