Бороться с разводами начнут со школьной скамьи

Такое предложение озвучили в нижней палате парламента. Нужно учить подрастающее поколение семейной жизни, считают депутаты.

Глава комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва предложила организовать борьбу с разводами в стране, начав вводить в школах курсы этики и психологии семейной жизни. Её слова передаёт агентство «Москва».

Плетнёва подчеркнула, что число зарегистрированных разводов в России достигло отметки, когда ситуация требует особого внимания. Поэтому, ответственность граждан нужно повышать ещё со школьной скамьи.

Чиновница вспомнила, что в советское время существовал курс этики и психологии семейной жизни, и его следует вернуть в школы. Плетнёва призналась, что сама преподавала такие курсы, и школьники проявляли интерес к данной теме.

При этом депутат подчеркнула, что молодые семьи нуждаются в качественных жилищных условиях. Важно, чтобы у них было своё жильё и достойная зарплата, резюмировала Тамара Плетнёва.