Власти Красноярска запретили строить храм на месте сквера

Соответствующее решение принял глава города. И это на фоне протестов в Екатеринбурге, где произошла обратная ситуация.

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин не разрешил строительство храма на месте одного из городских сквером. Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на пресс-службу красноярской мэрии.

- Глава города подписал постановление об отказе в предоставлении разрешения на использование земельного участка, расположенного в границах улицы Баумана и проспекта Свободный, - сказали в городской администрации.

Как уточнили в мэрии, данное решение связано с тем, что на указанной территории находится сквер, и для строительства храма необходимо было бы уничтожить деревья и кустарники. Помимо того, в апреле прошли слушания по данной теме, и большинство жителей Красноярска выступили против идеи церкви.

Ерёмин также утвердил корректировку расположения Богородице-Рождественского кафедрального собора на набережной Енисея и согласовал участок в городе, где могут возвести храм.

Напомним, в Екатеринбурге церковь решили построить на месте сквера, что привело к несанкционированным протестным митингам. СМИ сообщают о десятках задержанных. Власти называют проект храма законным и не собираются от него отказываться.