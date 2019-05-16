Власть

Константин Большаков
16 Мая, 2019 09:28

Власти Красноярска запретили строить храм на месте сквера

Сергей Ерёмин.
Источник: babr.ru
#Еремин

#церковь

#храм
Красноярск, 16 Мая - DIXINEWS.

Соответствующее решение принял глава города. И это на фоне протестов в Екатеринбурге, где произошла обратная ситуация.

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин не разрешил строительство храма на месте одного из городских сквером. Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на пресс-службу красноярской мэрии.

- Глава города подписал постановление об отказе в предоставлении разрешения на использование земельного участка, расположенного в границах улицы Баумана и проспекта Свободный, - сказали в городской администрации.

Как уточнили в мэрии, данное решение связано с тем, что на указанной территории находится сквер, и для строительства храма необходимо было бы уничтожить деревья и кустарники. Помимо того, в апреле прошли слушания по данной теме, и большинство жителей Красноярска выступили против идеи церкви.

Ерёмин также утвердил корректировку расположения Богородице-Рождественского кафедрального собора на набережной Енисея и согласовал участок в городе, где могут возвести храм.

Напомним, в Екатеринбурге церковь решили построить на месте сквера, что привело к несанкционированным протестным митингам. СМИ сообщают о десятках задержанных. Власти называют проект храма законным и не собираются от него отказываться.

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