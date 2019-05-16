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Константин Большаков
16 Мая, 2019 08:55
Овечкин спас тренера и Дадонова во вчерашнем матче с Италией
Александр Овечкин.
Источник: ria.ru
Москва, 16 Мая - DIXINEWS.
Накануне хоккеист отметился не только результативным броском. Но и продемонстрировал молниеносную реакцию.
Игрок «Вашингтон Кэпиталс» и нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин поймал шайбу, которая летела в направлении Евгения Дадонова и тренерского штаба. На это обратили внимание в петербургском СКА.
- В принципе, Василевского можно поменять на Овечкина. Саша, кажется, готов, - сказано в публикации клуба в твиттере.
Как видно из опубликованного фрагмента записи, Овечкин выставил руку, поймав шайбу по-вратарски, тогда как Дадонов попытался уклониться от неё. Неизвестно, чем бы всё закончилось, если б не реакция Александра.
- Все пытались увернуться, а он даже не дёрнулся, - заметил напарник Овечкина после матча.
Напомним, накануне сборная России провела матч со сборной Италией, которую разгромила со счётом 10:0. Овечкин забил в игре первую шайбу на чемпионате мира. Следующая игра наших хоккеистов пройдёт 18 мая против сборной Латвии.
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