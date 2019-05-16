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Константин Большаков
16 Мая, 2019 08:40
Опального украинского олигарха Коломойского заметили на родине
Игорь Коломойский.
Источник: tengrinews.kz
Киев, 16 Мая - DIXINEWS.
Бизнесмен решил вернуться в Украину. Его связывают с президентской кампанией Зеленского, выигравшего выборы.
Украинский олигарх Игорь Коломойский, сбежавший из страны несколько лет назад, вернулся на родину. Такое сообщение опубликовало издание «The Бабель».
Как сообщает источник, самолёт Коломойского прилетел в Днепр в ночь на 16 мая. Лайнер группы «Приват» с бортовым номером «UR-PRT» следовал из Тель-Авива (Израиль).
В беседе с изданием Коломойский сказал, что пока точно не знает, чем будет заниматься на Украине в ближайшее время.
Напомним, Коломойский покинул Украину два года назад после национализации «ПриватБанка». В прошлом месяце суд Киева признал нарушения в ходе национализации.
Помимо прочего, Пётр Порошенко неоднократно обвинял Игоря Коломойского в спонсировании президентской кампании Владимира Зеленского, который в итоге выиграл выборы на пост главы государства во втором туре.
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