Названа сумма, необходимая российским семьям для нормальной жизни

Ежемесячно россиянам требуется почти 80 тысяч рублей. Такие данные приводит аналитики.

Исследовательская организация «Ромир» выяснила, сколько денег в месяц нужно российским семьям для нормальной жизни. Как пишет РИА «Новости», для трёх человек необходимо не менее 78 тысяч рублей ежемесячно.

Четверть россиян, участвовавших в опросе, сказали, что им достаточно 40-60 тысяч рублей каждый месяц, однако более половины россиян назвали сумму в диапазоне 60-120 тысяч рублей. Ещё 11% опрошенных заявили, что нуждаются в более чем 120 тысяч рублей.

- Последние же пару лет мы наблюдаем, что планирование семейного бюджета становится всё более реалистичным среди наших сограждан, - заявил глава холдинга Андрей Милехин.

Как отметили в «Ромире», по сравнению с 2018 году ежемесячный доход, необходимый для нормального уровня жизни, вырос на 3% или на 2100 рублей.