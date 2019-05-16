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Константин Большаков
16 Мая, 2019 08:20
Названа сумма, необходимая российским семьям для нормальной жизни
Семья.
Источник: img3.foto.by
Москва, 16 Мая - DIXINEWS.
Ежемесячно россиянам требуется почти 80 тысяч рублей. Такие данные приводит аналитики.
Исследовательская организация «Ромир» выяснила, сколько денег в месяц нужно российским семьям для нормальной жизни. Как пишет РИА «Новости», для трёх человек необходимо не менее 78 тысяч рублей ежемесячно.
Четверть россиян, участвовавших в опросе, сказали, что им достаточно 40-60 тысяч рублей каждый месяц, однако более половины россиян назвали сумму в диапазоне 60-120 тысяч рублей. Ещё 11% опрошенных заявили, что нуждаются в более чем 120 тысяч рублей.
- Последние же пару лет мы наблюдаем, что планирование семейного бюджета становится всё более реалистичным среди наших сограждан, - заявил глава холдинга Андрей Милехин.
Как отметили в «Ромире», по сравнению с 2018 году ежемесячный доход, необходимый для нормального уровня жизни, вырос на 3% или на 2100 рублей.
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