Импортозамещение в Российской промышленности - реальность или вымысел?

На одной из московских конференций, посвящённой импортозамещению промышленного оборудования, нам удалось познакомиться и пообщаться с генеральным директором компании «БелИнтерФлоу» Денисом Витвиновым. Нас интересовал вопрос отношения крупных предприятий России и их поставщиков к росту импортозамещения, мы постарались выяснить, насколько это вообще реально в существующих экономических условиях?

Ответ нас немного удивил и приняв решение взглянуть на данный вопрос с другой стороны, мы договорились на интервью.

Знакомимся ближе:

С 2005 года Группа компаний «БелИнтерФлоу» занимается инжинирингом, сборкой и поставкой оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей и энергетической промышленности, привлекая на рынок стран Таможенного союза успешный опыт мировых производителей насосно-компрессорного и сопутствующего технологического оборудования. Компания нацелена на решение задачи обеспечения надежной, безопасной и экономичной эксплуатации сложного технологического оборудования.

На сегодня группа компаний «БелИнтерФлоу» является официальным партнером мировых лидеров в производстве насосно-компрессорного оборудования, воздуходувок, вентиляторов и турбин, обладающих самыми современными технологиями, огромным опытом производства и эксплуатации.

Среди надежных партнёров компании «БелИнтерФлоу» предприятия концерна Siemens AG, Howden, Aerzener Maschinenfabrik GmbH, LEWA GmbH, Sundyne и другие.

Основные направления деятельности «БелИнтерФлоу»:

• инжиниринг и сопровождение на этапе проектирования;

• комплексная поставка оборудования, включая поставку в полной заводской готовности на единой раме или блок-боксе;

• установка и запуск в производство;

• обучение персонала;

• сервисное обслуживание.



Клиентами Группы компаний «БелИнтерФлоу» являются производственные предприятия компаний АО «ФосАгро»/Апатит, АО «ОХК «Уралхим», ПАО «Сибур Холдинг», ПАО «Акрон», ОАО «Мозырский НПЗ», ОАО «Нафтан», ОАО «МогилевХимволокно», ПАО «Газпром», ПАО «НК Роснефть» и другие.

Все оборудование сертифицировано и поставляется с полным комплектом документации.

Мы встретились в офисе компании в Москве, расположившимся в современном бизнес-центре, выполненном в английском стиле. В рамках дружеской беседы на вопросы нашего корреспондента ответил Генеральный директор компании ООО «БелИнтерФлоу» Денис Владимирович Витвинов.

- Денис Владимирович, наша цель сегодня понять, как обстоят дела с импортозамещением. Могут ли компании подобные Вашей развиваться или пришло время Российского производителя, а доля импорта ближайшее время будет стремится к нулю. Могли бы Вы рассказать историю появления компании, с чего все начиналось?

- Наша компания на рынке поставок импортного технологического оборудования с 2005 года, первый офис открылся в Минске. С первых дней в основу работы компании были заложены принципы высокого качества оборудования и отзывчивости, что сразу оценили Заказчики и компания начала стремительное развитие. Став надежным партнером большинства предприятий Республики Беларусь, в 2011 году мы открыли офис в Москве, и компания вышла на новый для себя рынок стран таможенного союза. Именно в это время я пришел в компанию и сегодня отвечаю за её развитие. Компания активно развивается, и даже санкции не влияют на наш рост. Рынок импортного оборудования достаточно стабилен, и наш подход в работе дает возможность планировать дальнейший рост.

- Денис Владимирович, хотелось бы понять, в чём, собственно, состоит уникальность компании «БелИнтерФлоу», зачем Вы нужны вашим заказчикам, если они могут купить оборудование напрямую у завода-изготовителя? Вы платите налоги и имеете свою прибыль, а значит с вами оборудование будет дороже?

- Очень интересный, крайне важный для нас вопрос, так как понимание пользы, которую мы несем в конечном итоге, гарантирует нам совместную работу и в будущем надежные партнёрские отношения на долгие годы.

Конечно, все мы ценим финансовые ресурсы и не готовы переплачивать посреднику, желание исключить лишнее звено в закупке оборудования естественно, но хочу пояснить, что работа с нами не значит, что в конечном итоге оборудование обойдется дороже, чем покупка напрямую у завода-изготовителя.

Преимущества работы с нами, и чем мы отличаемся от других:

1. Мы - не посредник, мы – партнер, который заинтересован предложить лучшее решение с точки зрения качества оборудования, его экономичности. Мы нацелены на решение сложных технологических задач и первое, что мы даем нашим Заказчикам, это - мировой опыт подобных решений. Наши решения всегда лучшие, если мы не можем дать лучшее решение, мы ничего не предлагаем.

2. Мы можем компоновать оборудование разных производителей и поставлять его в полной заводской готовности на единой раме или в блок-боксе, чего не сможет обеспечить отдельный производитель оборудования. Вместо трех или четырех отдельных контрактов у нашего Заказчика будет всего один подписанный договор с компанией «БелИнтерФлоу», что в итоге сэкономит массу времени, сил и средств. Экономия в первую очередь за счет того, что комплексные поставки, как правило, осуществляются с нулевыми таможенными пошлинами.

3. Мы доставляем оборудование до склада Заказчика таможенно очищенным, с полным пакетом сопроводительной документации и разрешительными сертификатами. Кроме того, наша компания осуществляет надзор за монтажом, гарантийное и постгарантийное обслуживание.

4. В отличие других компаний мы можем предложить заказчику прямой контракт с заводом-изготовителем. Наше сопровождение поможет, но всё-таки это крайняя мера, поскольку прямой контракт, в любом случае, не исключает все риски в отличии от комплексного договора поставки на условиях DDP (ИНКОТЕРМС 2010).

5. Мы предоставляем возможность заказчику произвести оплату всего заказанного оборудования по факту получения, в течение 30-90 дней после того, как Заказчик осуществит полную, комплексную проверку и убедится в его работоспособности.

- Вы сказали, что сможете обеспечить заключение прямого контракта с заводом-изготовителем и упомянули о рисках. О каких рисках идет речь?

- Самое главная неприятность для заказчика - это потеря времени, отсутствие оперативной коммуникации. Трудности могут возникать на любом этапе: согласования технического решения, заключения контракта, согласования рабочей конструкторской документации (РКД), контроля производства, отгрузки, работы с таможней, вводе в эксплуатацию, монтаже и в процессе наладочных работ.

Оборудование дорогое и сложное, имеет много комплектующих, срок службы такого оборудование по паспорту не менее 20 лет, а по факту оборудование эксплуатируется 30-40 и даже 50 лет, и это напрямую зависит от качества подбора, контроля изготовления, поставки, монтажа и эксплуатации.

Производители, как правило, большие холдинговые компании, и в случае реализации одного совместного проекта за 20-40 лет Заказчику сложно ориентироваться в их организационной структуре. Когда идет большая стройка, специалисты Заказчика обычно крайне загружены. Коммуникация часто нарушается, что ведет к задержкам в производстве, на таможне и, в итоге, оборачивается громадными финансовыми потерями Заказчика из-за срыва сроков пуска установок в эксплуатацию.

Мы можем разместить заказ на производство оборудования по гарантийному письму, профинансировав начало производства из собственных средств, что значительно ускоряет весь процесс. Если заказчик делает всё это самостоятельно, ему приходится длительно всё согласовывать. У нас есть опыт работы с заводами, процесс размещения заказа для нас прост. В нашем лице потенциальный Заказчик приобретает надежного поставщика, он получает только то, что запланировал, и в заданные сроки. Мы берём на себя ответственность и большую часть забот заказчика, поэтому и говорим, что мы – партнеры, и действуем совместно исходя из принципа сотрудничества. У нас общая цель с Заказчиком.

Мы контролируем производство заказанного оборудования на всех этапах. На этапе заключения контракта получаем от производителя оборудования график производства. Это - обязательное условие. В соответствии с этим графиком мы контролируем закупку производителем материалов, их качество (производитель предоставляет на них соответствующие сертификаты качества и происхождения). В процессе производства мы в присутствии заказчика производим испытания оборудования по мере его изготовления, с подписанием соответствующих испытательных актов. На заключительном этапе, после финальных испытаний, сборки, упаковки оборудования мы приступаем к отгрузке. Здесь мы контролируем всё: комплектность, аккуратность отгрузки. Часто это бывает негабаритный груз, и здесь также важен имеющийся у компании опыт и наши компетенции.

«БелИнтерФлоу» - высокотехнологичная инжиниринговая компания, предлагающая партнёрам готовые комплексные решения. Для тех, кто с нами работает, это очень ценно.

- Что значит инжиниринг в объёме услуг, оказываемых вашей компанией?

- Мы привлекаем наших партнёров: проектные организации, институты, обращаемся к заводам-изготовителям, решая сложные задачи Заказчиков. Часто предложенные решения индивидуальны и не имеют аналогов в РФ.

- Какие ещё есть плюсы от работы с Вами?

- Постараюсь объяснить это на живом примере. Поставляя компрессор, завод-изготовитель, как правило, поставляет только «тело» компрессора, а заказчикам зачастую необходимо, чтобы это оборудование поставлялось в блок-боксах с системами жизнеобеспечения, пожаротушения, освещения, отопления, вентиляции, кондиционирования, сигнализации, каким-то дополнительным вспомогательным оборудованием, комплектом инструментов, расходными материалами и так далее. Наша компания может это всё полностью укомплектовать.

Например, турбину получить на одном заводе, насосную группу на другом, всё это скомпоновать и разместить в блок-боксе с полной обвязкой, и даже на единой раме, испытать, упаковать и отгрузить на производственную площадку, где всё это собрать и установить. Заказчику останется только подсоединить компрессор к своим коммуникациям, сетям.

Имея прямой контракт с заводом нужно быть готовыми вносить предоплату от 30-70% общей стоимости оборудования. Без предоплаты заводы-изготовители не работают.

- Как решается финансовая сторона сделки, где гарантии для Заказчика, что Вы выполните взятые на себя обязательства?

- Здесь всё просто: в мире давно работают механизмы, обеспечивающие безопасность сделки. В случае, если мы получаем предоплату, мы предоставляем банковскую гарантию на возврат платежа, гарантами выступают наши банки-партнеры: Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк.

В случае, если оплата будет производиться после поставки, Заказчик может открыть в наш адрес аккредитив, раскрыть который мы сможем только после того, как наши обязательства будут выполнены в полном объеме.

- Учитывая, что Вы занимаетесь только импортным оборудованием, кто ваши заказчики? Какие производства, установки испытывают дефицит отечественных решений.

- Отличный вопрос! Нашими заказчиками являются все компании, которые считают капитальные и эксплуатационные затраты на производство: это и химические предприятия, и нефтехимия, нефтепереработка, нефтедобыча, и металлургия. Импортное оборудование используются практически на всех крупных производствах.

К сожалению, импортозамещение ведет часто к росту издержек. Отечественные производители испытывают острый дефицит финансирования. Учитывая опыт производства оборудования мирового уровня, необходимо не менее 20 лет вкладывать в разработки и совершенствовать технологии.

Вот примерный список оборудования, где конкуренция со стороны отечественных производителей либо отсутствую полностью, либо отечественные аналоги очень сильно уступают импортным:

• компрессорное оборудование;

• насосное оборудование;

• приводные и энергогенерирующие турбины;

• воздуходувки высокого давления;

• вентиляторы большой производительности;

• теплообменное оборудование высокого давления от 80 до 500 бар;

• электронагреватели большой производительности до 10 МВт.

Если обобщить, то это оборудование большой производительности, высокого давления, высокого класса герметичности, высокой температурной стойкости, стойкое к агрессивным средам, выполненное из сплавов ALLOY, хром-никелевых сплавов, титана, работающее там, где требуется высокая надежность и энергоэффективность.

Например, компрессор кислорода, водорода, азота, системы подачи воздуха в печи, дымососы. Турбины, которые используются как в качестве приводов насосов, иного динамического оборудования, так и на генерацию. Например, при избытке пара у заказчика, он ставит турбину для выработки электроэнергии для собственных нужд или сбрасывает её в сеть. Турбины можно использовать также практически на всех предприятиях в качестве замены РОУ (редукционной охладительной установки). После прохождения технологического цикла пар необходимо охладить до определённых параметров и снова использовать в качестве охлаждающей жидкости. Мы предлагаем для охлаждения пара использовать турбину, то есть, получать прямую выгоду от стандартного производственного процесса. Вот такие подобные интересные решения мы всегда предлагаем заказчику.

Наши расчеты показывают, что оборудование окупается в среднем за 3-7 лет за счет увеличения сроков межремонтных пробегах по 4 года и высокой энергоэффективности. Это значит, что Вы закупили оборудование, запустили его и на четыре года о нём практически забыли. Через четыре года остановили, установили ремкомплект и снова запустили на четыре года. Именно поэтому подшипники на этом оборудовании особенно надёжны, рамы и крепления усилены, всё рассчитано на работу в экстремальных условиях. Четыре года до плановой ревизии. Если такое оборудование используется правильно, в полном соответствии с заданными характеристиками, то оно может эксплуатироваться и 30, и даже 50 лет при регулярном обслуживании.

Например, сейчас на одном из предприятий мы меняем турбины и компрессоры, поставленные ещё в 80-х годах! Всё это оборудование к тому же неприхотливо в эксплуатации, удобно в обслуживании, в общем, всё сделано для удобства и безопасности человека.

- И все-таки вернёмся к нашему вопросу импортозамещения, какова сейчас ситуация по вашему мнению?

- Не так давно институт имени Егора Гайдара опубликовал результаты очередного исследования ситуации с импортозамещением в российской промышленности. Вывод таков, что, в среднем, на предприятиях используется до 40% импортного оборудования, и данная цифра стабильна в силу малого потенциала импортозамещения.

Вот, собственно, основная причина востребованности на рынке услуг, предоставляемых группой компаний «БелИнтерФлоу».

- Большое Вам спасибо за беседу Денис Владимирович. Успехов Вам и вашей компании, новых задач и профессиональных решений!