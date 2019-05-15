Кровь Сергея Доренко проверили на яд

Дочери журналиста предполагали, что отца могли отравить. Эксперты однозначно ответили на этот вопрос.

Результаты экспертизы показали отсутствие ядов и запрещённых веществ в крови умершего журналиста Сергея Доренко. Об этом сообщается в телеграм-канале «Baza».

По данным канала, окончательная причина смерти Доренко, как и сообщалось ранее, разрыв аневризмы грудной аорты. О заболевании журналист знал, как минимум, с 2016 года, о чём свидетельствуют медицинские документы, появившиеся в прессе.

- Исследование закончилось сегодня и ничего подозрительного не показало, - резюмирует источник.

Напомним, Сергей Доренко скончался 9 мая 2019 года. Во время поездки на мотоцикле ему стало плохо, журналист потерял управление. 12 мая должно было пройти прощание с Доренко, однако его старшие дочери настояли на дополнительной экспертизе, полагая, что отец мог быть отравлен.