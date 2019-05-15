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Константин Большаков
15 Мая, 2019 12:21
Кровь Сергея Доренко проверили на яд
Сергей Доренко.
Источник: capost.media
Москва, 15 Мая - DIXINEWS.
Дочери журналиста предполагали, что отца могли отравить. Эксперты однозначно ответили на этот вопрос.
Результаты экспертизы показали отсутствие ядов и запрещённых веществ в крови умершего журналиста Сергея Доренко. Об этом сообщается в телеграм-канале «Baza».
По данным канала, окончательная причина смерти Доренко, как и сообщалось ранее, разрыв аневризмы грудной аорты. О заболевании журналист знал, как минимум, с 2016 года, о чём свидетельствуют медицинские документы, появившиеся в прессе.
- Исследование закончилось сегодня и ничего подозрительного не показало, - резюмирует источник.
Напомним, Сергей Доренко скончался 9 мая 2019 года. Во время поездки на мотоцикле ему стало плохо, журналист потерял управление. 12 мая должно было пройти прощание с Доренко, однако его старшие дочери настояли на дополнительной экспертизе, полагая, что отец мог быть отравлен.
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