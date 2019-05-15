Общество

Константин Большаков
15 Мая, 2019 12:21

Кровь Сергея Доренко проверили на яд

Сергей Доренко.
Источник: capost.media
#Доренко

#экспертиза

#анализы
Москва, 15 Мая - DIXINEWS.

Дочери журналиста предполагали, что отца могли отравить. Эксперты однозначно ответили на этот вопрос.

Результаты экспертизы показали отсутствие ядов и запрещённых веществ в крови умершего журналиста Сергея Доренко. Об этом сообщается в телеграм-канале «Baza».

По данным канала, окончательная причина смерти Доренко, как и сообщалось ранее, разрыв аневризмы грудной аорты. О заболевании журналист знал, как минимум, с 2016 года, о чём свидетельствуют медицинские документы, появившиеся в прессе.

- Исследование закончилось сегодня и ничего подозрительного не показало, - резюмирует источник.

Напомним, Сергей Доренко скончался 9 мая 2019 года. Во время поездки на мотоцикле ему стало плохо, журналист потерял управление. 12 мая должно было пройти прощание с Доренко, однако его старшие дочери настояли на дополнительной экспертизе, полагая, что отец мог быть отравлен.

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