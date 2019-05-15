Стало известно, где продолжит карьеру Денис Глушаков

Новое руководство клуба хочет избавиться от опального капитана. Им интересуется другой российский клуб.

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков может перейти в футбольный клуб «Ростов». Об этом пишет издание Sport24.

Так, Глушаков может влиться в состав «Ростова» как свободный агент. Вероятнее всего, «Спартак» расстанется с полузащитником после завершения текущего сезона, при этом контракт будет расторгнут досрочно.

Накануне генеральным директором столичного клуба стал Томас Цорн. «Спорт-Экспресс» сообщает, что перед ним поставлена задача распрощаться с Денисом Глушаковым.

Напомним, Глушаков вступил в конфликт с болельщиками «Спартака» осенью прошлого года. Фанаты красно-белых уверены, что именно капитан стал инициатором увольнения Массимо Карреры, который в 2016 году сделал «Спартак» чемпионом России.