Шоу-бизнес

Константин Большаков
15 Мая, 2019 08:40

Стартуют съёмки новой экранизации Mortal Kombat

Кадр из фильма Mortal Kombat 2.
Источник: e-media.de
#фильмы

#Австралия

#MortalKombat
Канберра, 15 Мая - DIXINEWS.

Легендарная вселенная снова вернётся на большие экраны. К её производству скоро приступят на другом конце света.

В Австралии в скором времени начнутся съёмки фильма по серии видеоигр Mortal Kombat. Такое заявление на своей странице в твиттере опубликовал премьер штата Южная Австралия Стивен Маршалл.

- Южная Австралия станет местом съемок для долгожданного боевика New Line Cinema - Mortal Kombat, - отметил австралийский чиновник.

По словам Маршалла, картина станет самой крупной из всех, что когда-то были сняты в Южной Австралии. Съёмки будут проходить в Аделаиде. АВС отмечает, что производство фильма позволит создать в стране почти 600 новых рабочих мест и принесёт прибыль в размере 70 млн долларов.

Напомним, первый фильм по серии Mortal Kombat вышел в 1995 году и собрал более 122 млн долларов. Вторая часть вышла в 1997 году и собрала около 36 млн долларов при бюджете в 30 млн долларов.

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