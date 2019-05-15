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Константин Большаков
15 Мая, 2019 08:13
Стало известно, что повредила молния на разбившемся SSJ-100
Катастрофа в Шереметьево.
Источник: tass.ru
Москва, 15 Мая - DIXINEWS.
Повреждения от удара молнии лайнер всё-таки получил. Однако ситуация стала критической не из-за неё.
В самолёт Sukhoi Superjet 100, сгоревший при аварийной посадке в Шереметьево, действительно попала молния, которая повредила ряд систем. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к расследованию, из-за разряда на лайнере отключились электрогенераторы и автоматика, что создало проблемную ситуацию.
Уточняется, что молния попала в SSJ-100 спустя 15 минут после взлёта и ударила в нос воздушного судна. Однако ситуация, возникшая из-за инцидента, не была опасной для пассажиров и экипажа.
Издание приводит слова авиаэкспертов, которые полагают, что к критической ситуации могли привести действия пилотов. Перед посадкой они сильно разогнали самолёт и вышли в режим пикирования, из-за чего самолёт сел с сильно завышенными скоростями. Это привело к тому, что задние стойки шасси продавили топливные баки, после чего началось возгорание.
Напомним, катастрофа SSJ-100 в Шереметьево произошла 5 мая 2019 года. Тогда погиб 41 человек. По факту трагедии заведено уголовное дело.
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