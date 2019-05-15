Здоровье

Константин Большаков
15 Мая, 2019 08:01

В России решили возродить вытрезвители

Вытрезвитель.
Источник: happylady24.ru
#ГосДума

#Совфед

#вытрезвители
Москва, 15 Мая - DIXINEWS.

Соответствующий законопроект уже внесён в нижнюю палату парламента. Он предлагает регионам самим решать, нужны ли подобные учреждения.

В Государственную думу внесён законопроект о восстановлении вытрезвителей в российских регионах. Как пишут РИА «Новости», документ разработали члены Совета Федерации и депутаты нижней палаты парламента.

Согласно проекту закона, региональным властям предлагается дать полномочия, которые позволят создавать подобные учреждения и оказывать помощь людям, находящимся в нетрезвом виде в общественных местах.

Стоит отметить, что в 2011 году в ходе реформы МВД система вытрезвителей в стране была ликвидирована, и нетрезвыми россиянами стали заниматься больницы. Однако спустя два года власти заговорили о необходимости возродить учреждения.

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