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Константин Большаков
15 Мая, 2019 08:01
В России решили возродить вытрезвители
Вытрезвитель.
Источник: happylady24.ru
Москва, 15 Мая - DIXINEWS.
Соответствующий законопроект уже внесён в нижнюю палату парламента. Он предлагает регионам самим решать, нужны ли подобные учреждения.
В Государственную думу внесён законопроект о восстановлении вытрезвителей в российских регионах. Как пишут РИА «Новости», документ разработали члены Совета Федерации и депутаты нижней палаты парламента.
Согласно проекту закона, региональным властям предлагается дать полномочия, которые позволят создавать подобные учреждения и оказывать помощь людям, находящимся в нетрезвом виде в общественных местах.
Стоит отметить, что в 2011 году в ходе реформы МВД система вытрезвителей в стране была ликвидирована, и нетрезвыми россиянами стали заниматься больницы. Однако спустя два года власти заговорили о необходимости возродить учреждения.
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