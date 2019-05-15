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Константин Большаков
15 Мая, 2019 07:44
В Кремле заявили об отсутствии прорыва после встречи Путина и Помпео
Майк Помпео и Владимир Путин.
Источник: kremlin.ru
Сочи, 15 Мая - DIXINEWS.
Накануне российский лидер принимал высокопоставленного гостя из Америки. Они общались более часа.
Во вторник, 14 мая, в Сочи президент России Владимир Путин принял в своей резиденции госсекретаря США Майка Помпео. Как передаёт «Интерфакс», встреча продолжалась полтора часа.
По итогам переговоров помощник главы государства Юрий Ушаков отметил, что прорыва в отношениях Москвы и Вашингтона не произошло.
- Прорыва пока, конечно, не чувствуется, но деловой настрой проявился с американской стороны, - отметил господин Ушаков.
Как передаёт пресс-служба Кремля, политики обсудили ряд вопросов, среди которых контроль над вооружениями, региональные кризисы, ситуация на нефтяном рынке и т.д. Кроме того, Путин и Помпео обсудили встречу российского президента с американским коллегой Дональдом Трампом, которая должна состояться в конце июня в Осаке на саммите G20.
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