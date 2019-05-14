Общество

Константин Большаков
14 Мая, 2019 17:23

Дерипаска простил оскорбившего его Зюганова

Олег Дерипаска.
Источник: woman.ru
#Дерипаска

#Зюганов

#суд
Москва, 14 Мая - DIXINEWS.

Бизнесмен решил не судиться с лидером коммунистов. Они заключили мирное соглашение.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска и глава КПРФ Геннадий Зюганов заключили мировое соглашение по иску, поданному предпринимателем. Так, Дерипаска намеревался взыскать с Зюганова 1 млн рублей за оскорбительное и недопустимое высказывание в свой адрес.

Такую информацию озвучил адвокат Дерипаски Денис Архипов, рассмотрение иска проходило во вторник, 14 мая, в Тверском суде Москвы.

- У нас есть совместное заявление о мировом соглашении, которое оканчивает спор миром, - резюмировал адвокат.

После этого, как пишет «ТАСС», судья удалилась для принятия решения.

Напомним, Дерипаска подал иск к Зюганову после того, как политик в январе 2019 года на заседании Государственной думы назвал бизнес предпринимателя «афёрой и преступлением».

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