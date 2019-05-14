|
Константин Большаков
14 Мая, 2019 16:25
Порошенко влип в очередной казус
Пётр Порошенко.
Источник: lnr.today
Брюссель, 14 Мая - DIXINEWS.
Европейские политики перепутали имя украинского лидера. Но ему всё равно скоро уходить с поста.
Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас перепутал имя пока ещё действующего президента Украины Петра Порошенко. Как передаёт РИА «Новости», казус случился после того, как Порошенко вручил награду главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру.
Схинас, выступая перед журналистами, назвал Порошенко не Петром, а Педро, уточняет агентство.
- Он только что встретился с президентом Украины господином Педро Порошенко, который наградил Юнкера орденом Ярослава Мудрого, - заявил представитель Еврокомиссии.
Напомним, инаугурация победившего на президентских выборах Владимира Зеленского запланирована на 19 мая. Он одержал победу во втором туре голосования над действующим украинским лидером Петром Порошенко.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Загрузка...
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия