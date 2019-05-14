Порошенко влип в очередной казус

Европейские политики перепутали имя украинского лидера. Но ему всё равно скоро уходить с поста.

Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас перепутал имя пока ещё действующего президента Украины Петра Порошенко. Как передаёт РИА «Новости», казус случился после того, как Порошенко вручил награду главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру.

Схинас, выступая перед журналистами, назвал Порошенко не Петром, а Педро, уточняет агентство.

- Он только что встретился с президентом Украины господином Педро Порошенко, который наградил Юнкера орденом Ярослава Мудрого, - заявил представитель Еврокомиссии.

Напомним, инаугурация победившего на президентских выборах Владимира Зеленского запланирована на 19 мая. Он одержал победу во втором туре голосования над действующим украинским лидером Петром Порошенко.