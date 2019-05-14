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Константин Большаков
14 Мая, 2019 12:50
Власти раскрыли причину долгов за газ и свет на Северном Кавказе
Газопровод.
Источник: ekburg.tv
Москва, 14 Мая - DIXINEWS.
Федеральный министр рассказал, почему образовываются задолженности. Всему виной – теневая экономика.
Глава Минкавказа Сергей Чеботарёв заявил, что причиной появления долгов за газоснабжение и электричество на Северном Кавказе является теневая экономика. Заявление министра распространило РИА «Новости».
Господин Чеботарёв объяснил, что плата за нелегальное потребление энергоресурсов перекладывается на добросовестное население, в результате чего в регионе образуются долги.
- Ликвидация подпольных предприятий, которые незаконно потребляют газ и электричество, перекладывая плату на жителей и официальные организации, позволит сократить астрономические объёмы энергопотерь, - считает глава министерства.
По информации Минкавказа, долги в регионе превысили отметку в 120 млрд рублей, что является зашкаливающим показателем. Чтобы искоренить эту проблему, необходимо полностью покончить с теневым бизнесом на Северном Кавказе, указал Сергей Чеботарёв.
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