Экономика

Константин Большаков
14 Мая, 2019 12:50

Власти раскрыли причину долгов за газ и свет на Северном Кавказе

Газопровод.
Источник: ekburg.tv
#газ

#СеверныйКавказ

#Чеботарев
Москва, 14 Мая - DIXINEWS.

Федеральный министр рассказал, почему образовываются задолженности. Всему виной – теневая экономика.

Глава Минкавказа Сергей Чеботарёв заявил, что причиной появления долгов за газоснабжение и электричество на Северном Кавказе является теневая экономика. Заявление министра распространило РИА «Новости».

Господин Чеботарёв объяснил, что плата за нелегальное потребление энергоресурсов перекладывается на добросовестное население, в результате чего в регионе образуются долги.

- Ликвидация подпольных предприятий, которые незаконно потребляют газ и электричество, перекладывая плату на жителей и официальные организации, позволит сократить астрономические объёмы энергопотерь, - считает глава министерства.

По информации Минкавказа, долги в регионе превысили отметку в 120 млрд рублей, что является зашкаливающим показателем. Чтобы искоренить эту проблему, необходимо полностью покончить с теневым бизнесом на Северном Кавказе, указал Сергей Чеботарёв.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Россия осталась без «умных счётчиков» на газ
В Венгрии решили отказаться от поставок газа через Украину
Порошенко пообещал сделать Украину энергонезависимой
Читайте в рубрике:
Трамп приказал поднять пошлины на товар из Китая
Как вернуть Россию в топ-5 мировых экономик за 4 года
UTair может прекратить свою работу


Загрузка...
В Крыму открылся форум "Таврида 5:0"
Киевские власти не смогли запугать "Бессмертный полк"
Ожидается, что 80% населения Донбасса захотят стать россиянами
Россия разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Выездная служба материнства и детства начала работать в Казани
Москва, 14 Мая, 12:50.
Власти раскрыли причину долгов за газ и свет на Северном Кавказе
Волгоград, 14 Мая, 12:30.
В Волгограде начали работать 20 фонтанов
Санкт-Петербург, 14 Мая, 11:41.
Стало известно, почему свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Челябинск, 14 Мая, 11:35.
Челябинцы смогут бесплатно проверить своё здоровье
Самара, 14 Мая, 11:05.
Последний звонок в Самаре перенесли
Пермь, 14 Мая, 10:15.
Одностороннее движение откроют на пермском Арбате
Москва, 14 Мая, 10:14.
Стали известны любимые герои «Игры престолов» у россиян
Москва, 14 Мая, 09:52.
Россия обвинила США в подготовке ядерного удара в Европе
Санкт-Петербург, 14 Мая, 09:04.
Кокорину придётся подождать чемпионской медали
Вашингтон, 14 Мая, 08:48.
Трамп подтвердил проведение встречи с Путиным
Ростов-на-Дону , 14 Мая, 08:45.
Минздрав Ростова опубликовал зарплаты врачей





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия