Власти раскрыли причину долгов за газ и свет на Северном Кавказе

Федеральный министр рассказал, почему образовываются задолженности. Всему виной – теневая экономика.

Глава Минкавказа Сергей Чеботарёв заявил, что причиной появления долгов за газоснабжение и электричество на Северном Кавказе является теневая экономика. Заявление министра распространило РИА «Новости».

Господин Чеботарёв объяснил, что плата за нелегальное потребление энергоресурсов перекладывается на добросовестное население, в результате чего в регионе образуются долги.

- Ликвидация подпольных предприятий, которые незаконно потребляют газ и электричество, перекладывая плату на жителей и официальные организации, позволит сократить астрономические объёмы энергопотерь, - считает глава министерства.

По информации Минкавказа, долги в регионе превысили отметку в 120 млрд рублей, что является зашкаливающим показателем. Чтобы искоренить эту проблему, необходимо полностью покончить с теневым бизнесом на Северном Кавказе, указал Сергей Чеботарёв.