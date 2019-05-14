Стали известны любимые герои «Игры престолов» у россиян

Соответствующий опрос показал, кому симпатизируют жителей нашей страны. Через неделю выйдет последняя серия эпичной саги.

ВЦИОМ провёл опрос, в ходе которого выяснил, какие герои «Игры престолов» полюбились россиянам больше всего. Результаты исследования опубликовало РИА «Новости».

Так, 24% респондентов заявили, что им нравятся Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер. Матери драконов симпатизируют граждане в возрасте от 18 до 24 лет, при этом в большинстве своём женщины. За Беса голосовали в основном мужчины старше 35 лет.

11% опрошенных поддержали Джона Сноу, который, как оказалось, является родным племянником Дейенерис. За его сводную сестру Арью Старк отдали 6% голосов.

Кроме того, каждый пятый россиянин, смотрящий «Игру престолов», отметил, что не имеет любимого персонажа.

Напомним, сейчас идёт финальный восьмой сезон знаменитого сериала. Последний эпизод выйдет уже 20 мая.